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3 часа назад

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

Lenta.ru

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные системы цифровой маркировки «Честный знак».

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты
Фото: PixabayPixabay

С февраля по апрель 2022 года россияне потратили на антидепрессанты более двух миллиардов рублей. Это в 2,1 раза больше, чем было в аналогичный период 2021 года. При этом один миллиард рублей жители страны потратили во время ажиотажного спроса в марте. Это втрое больше их расходов на антидепрессанты в марте 2021-го.

Всего за три месяца россияне купили 3,3 миллиона упаковок препаратов от депрессии. Больше всего антидепрессантов в этот период приобрели жители Москвы (636 462 упаковки за 577 миллионов рублей), Санкт-Петербурга (214 944 штуки на 186 миллионов рублей), Московской (293 996 за 199 миллионов рублей) и Ростовской областей (118 373 за более 107 миллионов рублей), а также Краснодарского края (137 230 упаковок за 84 миллиона рублей).

Наибольшим спросом в России пользовались препараты амитриптилин (продано 654 243 упаковки), флуоксетин (540 748) и сертралин (521 846).

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