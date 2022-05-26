Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные системы цифровой маркировки «Честный знак».

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С февраля по апрель 2022 года россияне потратили на антидепрессанты более двух миллиардов рублей. Это в 2,1 раза больше, чем было в аналогичный период 2021 года. При этом один миллиард рублей жители страны потратили во время ажиотажного спроса в марте. Это втрое больше их расходов на антидепрессанты в марте 2021-го.

Всего за три месяца россияне купили 3,3 миллиона упаковок препаратов от депрессии. Больше всего антидепрессантов в этот период приобрели жители Москвы (636 462 упаковки за 577 миллионов рублей), Санкт-Петербурга (214 944 штуки на 186 миллионов рублей), Московской (293 996 за 199 миллионов рублей) и Ростовской областей (118 373 за более 107 миллионов рублей), а также Краснодарского края (137 230 упаковок за 84 миллиона рублей).