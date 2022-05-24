Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
6 часов назад

Что такое меланома и лечится ли это заболевание

Мира Маркина
Жовтан Наталия Вячеславовнаэксперт

В последние 10 лет статистические данные показывают рост злокачественных заболеваний кожи. Одним из самых грозных в этом ряду принято считать меланому. Меланома – это тип рака, который возникает в клетках человека, содержащих пигмент, - так называемых меланоцитах. Смертность от этого заболевания во всех странах остается высокой.

Что такое меланома и лечится ли это заболевание
Фото: pixabay.compixabay.com

Однако в последние годы в связи с более точной диагностикой на ранних стадиях и благодаря просветительской деятельности врачей, меланому в некоторых случаях удается приостановить и лечить, оставляя пациентам благоприятный прогноз на продолжительность жизни после установленного диагноза и лечения.

Видео дня

Заболевание может затрагивать не только кожу и участки, подверженные избыточному ультрафиолету, но и слизистые (глаза), ногтевые пластины стоп и кистей, волосистую часть головы.

Что должно насторожить? Конечно, с возрастом риски развития заболевания повышаются. Чаще с таким диагнозом поступают пациенты старшего возраста. Необходимо быть внимательным к вновь появившимся пигментным образованиям, темно-коричневым или черным, не симметричной формы, неравномерно окрашенным, с признаками эрозий или кровоточивости. Для врачей остается достаточно сложной загадкой беспигментная меланома - когда только «насмотренный глаз» дерматоонколога может заподозрить неладное на коже и при помощи дерматоскопии, а в последующем и гистологии, может подтвердить диагноз. Не редки случаи меланомы и у пациентов более молодого возраста.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

У пациентов с меланомой прослеживается генетическая наследственность. А так же эпизоды выраженной инсоляции. ТОму виной тот факт, что при солнечных ожогах происходит повреждение генетического материала в клетках кожи, ДНК. Такое возможно при злоупотреблении солярием и из-за отказа от солнцезащитных средств.

Для выявления заболевания на ранних стадиях среди населения ежегодно проводятся благотворительные осмотры в рамках «Дня диагностики меланомы», также они используются как площадка для разъяснений о необходимости использования солнцезащитных средств и о вреде избыточного ультрафиолета.

В настоящее время существует несколько методов лечения этого заболевания: операция, лучевая терапия или применение различных препаратов. Только врачи онкологических центров принимают решение о выборе того или иного метода лечения, в зависимости от распространения опухолевого процесса, состояния больного и наличия метастазов в другие органы. Оперативное лечение с удалением опухоли и гистологическим контролем является самым эффективным методом борьбы и имеет во многих случаях благоприятный прогноз.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Регулярно проводится ПЭТ-кт для контроля распространения опухоли в другие органы, в том числе и лимфатические узлы. Такой пациент остается под наблюдением врачей онкологов пожизненно.

В эру динамически развивающейся фармакологии и химиотерапии используют и лекарственные препараты для угнетения роста опухоли и ее распространения.

При заболевании IV стадии врачами ведется тяжелая борьба за жизнь пациента, так как метастазы уже распространились по телу. Для лечения метастатической формы меланомы применяются препараты иммунотерапии (тип лечения больных меланомой, который активирует иммунную систему для более прицельного распознавания и уничтожения раковых клеток) или таргетной терапии (при выявлении мутаций определенного типа).

Так же лекарственная терапия проводится после оперативного лечения и при некоторых ранних стадий меланомы.
Жовтан Наталия Вячеславовна
Жовтан Наталия ВячеславовнаВрач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Ученые всего мира бьются в поисках идеального решения для лечения этой опасной болезни.

Болезни и лекарства,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители