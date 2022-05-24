Что такое меланома и лечится ли это заболевание

В последние 10 лет статистические данные показывают рост злокачественных заболеваний кожи. Одним из самых грозных в этом ряду принято считать меланому. Меланома – это тип рака, который возникает в клетках человека, содержащих пигмент, - так называемых меланоцитах. Смертность от этого заболевания во всех странах остается высокой.

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Однако в последние годы в связи с более точной диагностикой на ранних стадиях и благодаря просветительской деятельности врачей, меланому в некоторых случаях удается приостановить и лечить, оставляя пациентам благоприятный прогноз на продолжительность жизни после установленного диагноза и лечения.

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Заболевание может затрагивать не только кожу и участки, подверженные избыточному ультрафиолету, но и слизистые (глаза), ногтевые пластины стоп и кистей, волосистую часть головы.

Что должно насторожить? Конечно, с возрастом риски развития заболевания повышаются. Чаще с таким диагнозом поступают пациенты старшего возраста. Необходимо быть внимательным к вновь появившимся пигментным образованиям, темно-коричневым или черным, не симметричной формы, неравномерно окрашенным, с признаками эрозий или кровоточивости. Для врачей остается достаточно сложной загадкой беспигментная меланома - когда только «насмотренный глаз» дерматоонколога может заподозрить неладное на коже и при помощи дерматоскопии, а в последующем и гистологии, может подтвердить диагноз. Не редки случаи меланомы и у пациентов более молодого возраста.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

У пациентов с меланомой прослеживается генетическая наследственность. А так же эпизоды выраженной инсоляции. ТОму виной тот факт, что при солнечных ожогах происходит повреждение генетического материала в клетках кожи, ДНК. Такое возможно при злоупотреблении солярием и из-за отказа от солнцезащитных средств.

Для выявления заболевания на ранних стадиях среди населения ежегодно проводятся благотворительные осмотры в рамках «Дня диагностики меланомы», также они используются как площадка для разъяснений о необходимости использования солнцезащитных средств и о вреде избыточного ультрафиолета.

В настоящее время существует несколько методов лечения этого заболевания: операция, лучевая терапия или применение различных препаратов. Только врачи онкологических центров принимают решение о выборе того или иного метода лечения, в зависимости от распространения опухолевого процесса, состояния больного и наличия метастазов в другие органы. Оперативное лечение с удалением опухоли и гистологическим контролем является самым эффективным методом борьбы и имеет во многих случаях благоприятный прогноз.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Регулярно проводится ПЭТ-кт для контроля распространения опухоли в другие органы, в том числе и лимфатические узлы. Такой пациент остается под наблюдением врачей онкологов пожизненно.

В эру динамически развивающейся фармакологии и химиотерапии используют и лекарственные препараты для угнетения роста опухоли и ее распространения.

При заболевании IV стадии врачами ведется тяжелая борьба за жизнь пациента, так как метастазы уже распространились по телу. Для лечения метастатической формы меланомы применяются препараты иммунотерапии (тип лечения больных меланомой, который активирует иммунную систему для более прицельного распознавания и уничтожения раковых клеток) или таргетной терапии (при выявлении мутаций определенного типа).



Так же лекарственная терапия проводится после оперативного лечения и при некоторых ранних стадий меланомы. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог