Что такое меланома и лечится ли это заболевание

В последние 10 лет статистические данные показывают рост злокачественных заболеваний кожи. Одним из самых грозных в этом ряду принято считать меланому. Меланома – это тип рака, который возникает в клетках человека, содержащих пигмент, - так называемых меланоцитах. Смертность от этого заболевания во всех странах остается высокой.
Однако в последние годы в связи с более точной диагностикой на ранних стадиях и благодаря просветительской деятельности врачей, меланому в некоторых случаях удается приостановить и лечить, оставляя пациентам благоприятный прогноз на продолжительность жизни после установленного диагноза и лечения.
Заболевание может затрагивать не только кожу и участки, подверженные избыточному ультрафиолету, но и слизистые (глаза), ногтевые пластины стоп и кистей, волосистую часть головы.
У пациентов с меланомой прослеживается генетическая наследственность. А так же эпизоды выраженной инсоляции. ТОму виной тот факт, что при солнечных ожогах происходит повреждение генетического материала в клетках кожи, ДНК. Такое возможно при злоупотреблении солярием и из-за отказа от солнцезащитных средств.
Для выявления заболевания на ранних стадиях среди населения ежегодно проводятся благотворительные осмотры в рамках «Дня диагностики меланомы», также они используются как площадка для разъяснений о необходимости использования солнцезащитных средств и о вреде избыточного ультрафиолета.
Регулярно проводится ПЭТ-кт для контроля распространения опухоли в другие органы, в том числе и лимфатические узлы. Такой пациент остается под наблюдением врачей онкологов пожизненно.
В эру динамически развивающейся фармакологии и химиотерапии используют и лекарственные препараты для угнетения роста опухоли и ее распространения.
Ученые всего мира бьются в поисках идеального решения для лечения этой опасной болезни.