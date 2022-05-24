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1 час назад

Причины кашля, которые могут удивить

WomanHit.ru

Не всегда дело в банальной инфекции.

Причины кашля, которые могут удивить
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Мы привыкли считать, что кашель — неотъемлемая часть протекания ОРВИ или, что еще хуже — ковида. Не спешите паниковать и записываться на тестирование. Причины, по которым вы можете кашлять, разнообразны и не всегда удается самостоятельно выяснить, в чем же дело. Мы собрали несколько небанальных причин кашля, о которых вы, возможно, и не подозревали.

Проблемы с ЖКТ

К слову, кашель по причине изжоги — явление нередкое. Тем не менее не все понимают, что именно нарушение рациона становится причиной ночного кашля, который не дает нормально выспаться. В такой ситуации кашель появляется либо в середине ночи, либо во время дневного сна, когда вы находитесь в горизонтальном положении и желудочный сок попадает в пищевод, а затем поднимается выше, к горлу. Без специалиста решить этот вопрос будет очень непросто.

Сердечные проблемы

А вот с подобной ситуацией сталкивалось значительно большее количество людей. Вы наверняка были в ситуации, когда сердце бешено стучит появляется непроизвольный кашель. У некоторых людей такое состояние перерастает в хроническое. Со временем у человека с нарушениями сердечной деятельности начинаются головокружения, тошнота и боль в грудной клетке. Не игнорируйте эти симптомы и своевременно обращайтесь к специалисту.

Проблемы с нервной системой

Хронический стресс и постоянные психологические нагрузки также могут провоцировать приступы кашля. Организм излишне перевозбуждается и происходят мышечные сокращения. Чем сильнее тревога, тем сложнее справиться с таким кашлем. Как правило, проблема решается в кабинете психолога или даже психотерапевта, который назначит медикаменты, способствующие нормализации эмоционального фона.

Болезни и лекарства,
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