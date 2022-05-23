Нехватка какого витамина грозит болезнью Альцгеймера

"Хотя мозг каждого человека с возрастом уменьшается, есть свидетельства того, что дефицит B12 может ускорить этот процесс",

Также она отметила, что без нормального снабжения организма этим витамином первые несколько лет внешних признаков возникающих патологий может быть не видно. Однако со временем эритроциты, для которых очень важен B12, становятся все более деформированными, а доставка кислорода к тканям и органам начинает ограничиваться.