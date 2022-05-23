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26 минут назад

Врач объяснила, нехватка какого витамина грозит болезнью Альцгеймера

Вечерняя Москва

Нехватка в организме необходимого для нормальной работы нервных клеток витамина B12 может привести к болезни Альцгеймера. Об этом сообщила доктор Брунильда Назарио.

Нехватка какого витамина грозит болезнью Альцгеймера
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Хотя мозг каждого человека с возрастом уменьшается, есть свидетельства того, что дефицит B12 может ускорить этот процесс",

— сказала специалист.

Также она отметила, что без нормального снабжения организма этим витамином первые несколько лет внешних признаков возникающих патологий может быть не видно. Однако со временем эритроциты, для которых очень важен B12, становятся все более деформированными, а доставка кислорода к тканям и органам начинает ограничиваться.

Помимо этого, дефицит B12 может стать причиной усталости, слабости, побледнения кожи, нарушения сердечного ритма, головокружения, воспаления или покраснения языка, передает «МедикФорум».

Болезни и лекарства,
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