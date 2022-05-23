Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы

"Одним из первых и главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения",

Эксперты также отметили, что от новой болезни пока нет эффективных препаратов. Имеет смысл проявлять осторожность и обращаться к врачу, в случае если вы обнаружили симптомы у себя или у своих близких.