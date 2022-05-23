Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы

Первым заметным симптомом обезьяньей оспы является ухудшение состояния кожи. Об этом сообщили медики британского Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA).
"Одним из первых и главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения",
— сказала главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс.
Эксперты также отметили, что от новой болезни пока нет эффективных препаратов. Имеет смысл проявлять осторожность и обращаться к врачу, в случае если вы обнаружили симптомы у себя или у своих близких.
По предварительным данным, для заражения обезьяньей оспой требуется достаточно тесный контакт с носителем. Это может быть интимная связь, использование одних предметов бытовой гигиены или заражение воздушно-капельным путем.
Помимо высыпаний на коже, симптомами могут стать повышение температуры тела, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость и боль в мышцах, передает «МедикФорум».