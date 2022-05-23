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1 час назад

Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы

Вечерняя Москва

Первым заметным симптомом обезьяньей оспы является ухудшение состояния кожи. Об этом сообщили медики британского Агентства по безопасности здравоохранения (UKHSA).

Назван главный заметный внешне симптом обезьяньей оспы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Одним из первых и главных симптомов обезьяньей оспы являются высыпания на коже. Мы призываем всех обращать внимание на любые необычные кожные повреждения",

— сказала главный медицинский консультант UKHSA Сьюзан Хопкинс.

Эксперты также отметили, что от новой болезни пока нет эффективных препаратов. Имеет смысл проявлять осторожность и обращаться к врачу, в случае если вы обнаружили симптомы у себя или у своих близких.

По предварительным данным, для заражения обезьяньей оспой требуется достаточно тесный контакт с носителем. Это может быть интимная связь, использование одних предметов бытовой гигиены или заражение воздушно-капельным путем.

Помимо высыпаний на коже, симптомами могут стать повышение температуры тела, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость и боль в мышцах, передает «МедикФорум».

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