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20 минут назад

Травматолог назвал признаки сотрясения мозга

Говорит Москва

Если после травмы головы появляется тошнота или пациент теряет сознание, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. В эфире радиостанции «Говорит Москва» травматолог-ортопед больницы им. С. Юдина Александр Брюховецкий пояснил, что подобные случае требуют тщательного обследования, чтобы предотвратить более серьезные последствия.

Травматолог назвал признаки сотрясения мозга
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва

«Травма головы должна быть обязательна для этого. Человек должен удариться или его должен кто-то ударить по голове. Потеря сознания, тошнота, рвота — вот эти признаки есть — это повод обратиться сразу к врачу, который, если он не нейрохирург, направит к нейрохирургу, и в травмцентре вам обязательно сделают компьютерную томографию головного мозга для исключения более тяжелой черепно-мозговой травмы. Тяжелую травму черепно-мозговую, тяжелее сотрясения — ушиб мозга, черепную гематому, она может и не быть, человек может быть в сознании — так называемый «светлый промежуток», но нужно сделать компьютерную томографию, увидеть, повреждены ли кости черепа, повреждено ли вещество мозга. Если врач-нейрохирург заподозрил более тяжелую травму, конечно, это обязательная госпитализация, лечение, возможно, даже хирургическое лечение. Тошнота, рвота при травме головы, потеря сознания — обязательно обращаемся к специалисту».

Брюховецкий добавил, что пациентам с сотрясением мозга не нужны специальные лекарства. В период восстановления необходимо находиться в состоянии покоя, исключить чтение и просмотр телевизора.

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