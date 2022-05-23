Травматолог назвал признаки сотрясения мозга

«Травма головы должна быть обязательна для этого. Человек должен удариться или его должен кто-то ударить по голове. Потеря сознания, тошнота, рвота — вот эти признаки есть — это повод обратиться сразу к врачу, который, если он не нейрохирург, направит к нейрохирургу, и в травмцентре вам обязательно сделают компьютерную томографию головного мозга для исключения более тяжелой черепно-мозговой травмы. Тяжелую травму черепно-мозговую, тяжелее сотрясения — ушиб мозга, черепную гематому, она может и не быть, человек может быть в сознании — так называемый «светлый промежуток», но нужно сделать компьютерную томографию, увидеть, повреждены ли кости черепа, повреждено ли вещество мозга. Если врач-нейрохирург заподозрил более тяжелую травму, конечно, это обязательная госпитализация, лечение, возможно, даже хирургическое лечение. Тошнота, рвота при травме головы, потеря сознания — обязательно обращаемся к специалисту».