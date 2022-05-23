Травматолог назвал признаки сотрясения мозга

Если после травмы головы появляется тошнота или пациент теряет сознание, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту. В эфире радиостанции «Говорит Москва» травматолог-ортопед больницы им. С. Юдина Александр Брюховецкий пояснил, что подобные случае требуют тщательного обследования, чтобы предотвратить более серьезные последствия.
«Травма головы должна быть обязательна для этого. Человек должен удариться или его должен кто-то ударить по голове. Потеря сознания, тошнота, рвота — вот эти признаки есть — это повод обратиться сразу к врачу, который, если он не нейрохирург, направит к нейрохирургу, и в травмцентре вам обязательно сделают компьютерную томографию головного мозга для исключения более тяжелой черепно-мозговой травмы. Тяжелую травму черепно-мозговую, тяжелее сотрясения — ушиб мозга, черепную гематому, она может и не быть, человек может быть в сознании — так называемый «светлый промежуток», но нужно сделать компьютерную томографию, увидеть, повреждены ли кости черепа, повреждено ли вещество мозга. Если врач-нейрохирург заподозрил более тяжелую травму, конечно, это обязательная госпитализация, лечение, возможно, даже хирургическое лечение. Тошнота, рвота при травме головы, потеря сознания — обязательно обращаемся к специалисту».
Брюховецкий добавил, что пациентам с сотрясением мозга не нужны специальные лекарства. В период восстановления необходимо находиться в состоянии покоя, исключить чтение и просмотр телевизора.