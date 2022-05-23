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2 часа назад

Эксперты назвали способы быстро разрушить здоровье сердца

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Врачи назвали способы разрушить здоровье сердца — стресс, неправильное питание и некачественная питьевая вода могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и сократить продолжительность жизни, быстро убив главный орган. Об этом сообщает издание ETNT.

Эксперты назвали способы быстро разрушить здоровье сердца

Доктор медицинских наук и кардиолог Ригвед Тадвалкар называет стресс одним из основных факторов, убивающих сердце. По словам эксперта, хронические переживания атакуют нервную систему, что приводит к увеличению выработки гормонов стресса, например, адреналина. В результате повысится кровяное давление, нарушится электрический ритм, подскачет уровень холестерина, что, в свою очередь, приведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы снизить уровень стресса, врач рекомендует заниматься йогой, медитацией или переключиться на любимое занятие, которое поможет успокоиться.

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Неправильное питание — еще один фактор, влияющий на здоровье сердца и продолжительность жизни. Тадвалкар уверен, что вредные пищевые привычки, включающие употребление фаст-фуда, обработанного мяса, жареной пищи, рафинированных углеводов, сладкой газировки, белого хлеба или красного вина в большом количестве, могут навредить не только сердечно-сосудистой системе, но и всему организму в целом. Чтобы сохранить здоровье, врач рекомендует пересмотреть пищевые привычки и выработать сбалансированное меню.

Малоподвижный образ жизни также может подорвать здоровье сердца. По словам Тадвалкара, отсутствие физической активности способствует развитию атеросклероза — отложению бляшек во внутренней оболочке артерий. Это, в свою очередь, может привести к сердечному приступу. Чтобы предотвратить недуг, достаточно заниматься спортом хотя бы 15-30 минут в день.

Еще одной вредной привычкой, губящей здоровье сердца, по словам Тадвалкара, является бесконтрольный прием биодобавок.

«Слишком много людей без необходимости принимают добавки, в том числе витамины и травы, в которых нет никакой необходимости. Иногда такие добавки могут быть несовместимы с назначенными лекарствами или другими препаратами, оказывая разрушительное воздействие на сердце. При этом люди будут думать, что они должны получить положительный эффект от добавок, однако на самом деле это не так», — подытожил кардиолог.

Не менее важным фактором, влияющим не только на работу сердечно-сосудистой системы, но и всего организма, эксперт по качеству воды Риггс Экелберри считает употребление правильной жидкости. По его словам, не стоит пить водопроводную воду, потому что в ней могут содержаться вредные для организма компоненты.

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