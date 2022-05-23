«Кусачий» сезон: что важно знать в сезон клещей

Набирает силу «клещевой» сезон, укушенных кровососами становится все больше. Что делать при обнаружении клеща на своем теле?

Прежде всего еще раз напомним, что после уборки сухих веток и травы с участка, любых работ в саду и огороде надо осматривать себя и близких на наличие этого опасного насекомого. Ведь не только укус, но и наползание клеща могут привести к развитию тяжелого заболевания.

Это тем более актуально, что, по последним данным, в сравнении с прошлым годом в Новосибирской области значительно увеличилось число укусов клещей. Во многом это связано с по-летнему теплым маем.

Если же клещ все-таки укусил, нужно сразу обратиться в медицинскую организацию для проведения анализа клеща на возможные заражения.

А снимать клеща лучше в травматологическом пункте в поликлинике, но если такой возможности нет, то при удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации:

– захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса повернуть тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных покровов;

– место укуса продезинфицировать (70% спиртом, 5% йодом);

– после извлечения клеща необходимо тщательно вымыть руки с мылом;

– если осталась черная точка (отрыв головки или хоботка), обработать 5% йодом и оставить до естественной элиминации.

Удаленного клеща необходимо принести в сухой закрытой таре в лабораторию на исследования.

В случае заражения по назначению врача необходимо введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Сделать это нужно не позднее 72 часов после присасывания клещей.