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50 минут назад

Стоматолог рассказал, какие зубы можно спасти от удаления

Мир24

Часто пациентам с кистой в зубе предлагают его удалить. По мнению главного врача клиники DR Minko Dental Clinic стоматолога Вячеслава Минко, вместо этого можно воспользоваться технологией лечения, которая позволит избавиться от инфекции, не прибегая к удалению, пишет «Газета.Ru».

Стоматолог рассказал, какие зубы можно спасти от удаления
Фото: Мир24Мир24

Киста – не редкое явление. Она представляет собой полость около корня зуба внутри челюстной кости. Внутри нее находятся инфицированные ткани, отмершие клетки, пульпа. Стоматологи нередко предпочитают избавляться от нее путем удаления зуба, чтобы патология не развивалась дальше.

Минко рассказал, что на сегодняшний день есть способ удалить кисту и вылечить зуб. Для этого используется микроскоп, при помощи которого врач может увидеть корневой канал и вычистить его от инфекции. После этого канал заполняют обеззараживающим средством, которое активизируется при помощи ультразвука. Раствор попадает во все инфицированные канальцы. А затем зуб восстанавливается.

Стоматолог отметил, что всю эту процедуру можно осуществить за один прием. Таким образом пациенту не придется ходить с временной пломбой, которая может пропустить инфекцию в пострадавшее место.

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