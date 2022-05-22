Стоматолог рассказал, какие зубы можно спасти от удаления

Часто пациентам с кистой в зубе предлагают его удалить. По мнению главного врача клиники DR Minko Dental Clinic стоматолога Вячеслава Минко, вместо этого можно воспользоваться технологией лечения, которая позволит избавиться от инфекции, не прибегая к удалению, пишет «Газета.Ru».

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Киста – не редкое явление. Она представляет собой полость около корня зуба внутри челюстной кости. Внутри нее находятся инфицированные ткани, отмершие клетки, пульпа. Стоматологи нередко предпочитают избавляться от нее путем удаления зуба, чтобы патология не развивалась дальше.

Минко рассказал, что на сегодняшний день есть способ удалить кисту и вылечить зуб. Для этого используется микроскоп, при помощи которого врач может увидеть корневой канал и вычистить его от инфекции. После этого канал заполняют обеззараживающим средством, которое активизируется при помощи ультразвука. Раствор попадает во все инфицированные канальцы. А затем зуб восстанавливается.