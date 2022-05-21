Врач Мясников назвал условие заражения оспой обезьян

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале объяснил, при каких условиях есть риск заразиться оспой обезьян.
Доктор утверждает, что заражение возможно при трехчасовом контакте с больным на расстоянии метра друг от друга.
«От человеку к человеку вирус передается неохотно, нужен близкий контакт длительное время (на расстоянии метра друг от друга не менее трех часов!)», — указал доктор.
Кроме того, Мясников утверждает: по сравнению с человеческой оспой, данный вирус значительно менее заразный. Также у него намного меньше смертность — у людей около 10%.
«Иногда вирус поражает и людей: укусы обезьян, употребление обезьян в пищу, работники зоопарков, плюс грызуны (суслики, крысы) тоже могут выступать как переносчики», — отметил врач.
В мае в странах Европы подтвердили ряд случаев заражения обезьяньей оспой. Сообщения об инфицированных поступали также из США и Канады.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая в том числе передается между людьми. Обычно заболевание проходит легко в течение нескольких людей, но бывают и осложнения.
Ранее стало известно, что ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за оспы обезьян.