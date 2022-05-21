Малышева сказала, что нужно делать для снижения сахара в крови

Сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии данного заболевания. Не стоит забывать и о физической активности. Не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар в крови на 13 процентов». — Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, телеведущая.