Малышева сказала, что нужно делать для снижения сахара в крови

Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, телеведущая, в эфире программы «Жить здорово!», трансляция которой ведётся на «Первом канале», рассказала о том, что для нормализации уровня сахара в крови необходимо избавиться от лишнего веса, быть физически активным и регулярно употреблять в пищу корицу.
Сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии данного заболевания. Не стоит забывать и о физической активности. Не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар в крови на 13 процентов». — Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, телеведущая.
По словам её коллеги Германа Гандельмана, кардиолога, при физической нагрузке «глюкоза входит в мышцы и сжигается». Специалист также отметил, что употребление двух граммов корицы в день снизит уровень сахара в крови примерно на шесть процентов.