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1 час назад

Малышева сказала, что нужно делать для снижения сахара в крови

Моя Москва.онлайн

Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, телеведущая, в эфире программы «Жить здорово!», трансляция которой ведётся на «Первом канале», рассказала о том, что для нормализации уровня сахара в крови необходимо избавиться от лишнего веса, быть физически активным и регулярно употреблять в пищу корицу.

Малышева сказала, что нужно делать для снижения сахара в крови
Фото: моя москва онлайнмоя москва онлайн

Сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, поэтому, если мы снизим вес до нормальных цифр, есть шанс полной ремиссии данного заболевания. Не стоит забывать и о физической активности. Не надо бежать, не надо идти в тренажерный зал, просто ходить пять раз в неделю по 30 минут — это снизит сахар в крови на 13 процентов». — Елена Малышева, врач-терапевт, доктор медицинских наук, телеведущая.

По словам её коллеги Германа Гандельмана, кардиолога, при физической нагрузке «глюкоза входит в мышцы и сжигается». Специалист также отметил, что употребление двух граммов корицы в день снизит уровень сахара в крови примерно на шесть процентов.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,Первый канал,
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