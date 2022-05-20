Врач назвал группы риска по заболеванию оспой обезьян

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с «Известиями» назвал группы риска по заболеванию оспой обезьян. Он рассказал об опасности этой инфекции для молодого невакцинированного поколения, поскольку прививку от натуральной оспы не ставят более 40 лет.

Специалист пояснил, что вакцинированные против натуральной оспы или переболевшие ею будут иметь иммунитет, поскольку это одно и то же семейство вирусов.

«Болеют, исходя из названия, обезьяны. Но иногда передается от человека к человеку. Я думаю, что это "иногда" бывает достаточно сейчас часто, потому что выросло целое поколение, которое не было привито от натуральной оспы»,

— отметил Поздняков.

По словам врача, молодое поколение может заболевать обезьяньей оспой, а осложняет ситуацию передача инфекции воздушно-капельным путем и отсутствие эффективных препаратов для лечения.

Инфекционист отметил, что болезнь не так заразна, как грипп или коронавирус, однако неизвестно, как вирус поведет себя, если проявится массово в человеческой популяции, особенно если начнет мутировать.