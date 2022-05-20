Врач заявил об отсутствии лекарств от вируса оспы обезьян

"Может быть, вирус попал в ту среду, где более вероятна передача вируса, например, контактным путем. Может быть, его передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. А может быть, он мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку. Пока мы не знаем, какая из этих гипотез верна, мы не можем прогнозировать развитие ситуации",