Какие лекарства должны быть в домашней аптечке у каждого

Все люди должны дома иметь препараты, которые понадобятся им для лечения сопутствующих хронических заболеваний. Пациент должен обратиться к своему врачу и в соответствии с его рекомендациями хранить в доме соответствующие препараты. Например, для пациента с сахарным диабетом - это сахароснижающие препараты, для пациента с гипертонией - препараты для снижения уровня артериального давления.

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Помимо этого, нужно разделить свою аптечку на несколько частей, и запастись теми препаратами, которые можно использовать при расстройстве пищеварения, при слабости, головной боли, при получении травм, в том числе при ожогах, ссадинах, укусах, обострении аллергии. Нужно иметь отдельный отсек препаратов, которые можно использовать при отравлении и, конечно, при возникновении инфекций.

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Обязательно иметь дома обезболивающие препараты на случай ушиба, травмы, головной боли, боли в животе и так далее. Это может быть ибупрофен и препараты на его основе, а также любые нестероидные противовоспалительные препараты. Также это могут быть спазмолитические препараты или комбинированные, например, цитрамон, который содержит в себе сразу несколько компонентов. В случае кишечных инфекций могут быть использованы сорбенты. Это в первую очередь активированный уголь. На случай возникновения аллергии у пациентов должны быть антигистаминные препараты, например, лоратадин, цетиризир из новых и супрастин из более старых препаратов.

Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Даже если пациент не страдает от гипертонической болезни, должны быть препараты на случай повышения артериального давления. Это капотен, амлодипин, физиотенз. Также пациентам с с проблемами сердца рекомендую иметь дома нитроглицерин. Это препарат, который уменьшает повреждающее действие на сердце.

Часто мы встречаемся с простудой, поэтому нужно иметь препараты для ее лечения: жаропонижающие, например, парацетамол, противовирусные препараты. Не нужно забывать про средства для обработки ран и ожогов: йод, бриллиантовый зелёный, перекись водорода, спиртовые салфетки. На всякий случай нужно иметь жгут для остановки кровотечения, бинты, лейкопластыри, вату, стерильные марлевые салфетки. На случай ожога лучше иметь охлаждающие пакеты.



Определенным группам лиц: пациентам с сахарным диабетом, тяжело больным пациентам, нужно иметь антибиотики. Некоторым пациентам лучше заранее поговорить с врачом и узнать, какой антибиотик подойдет именно им. Жито Алексей Владимирович Врач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.