Какие лекарства должны быть в домашней аптечке у каждого

Все люди должны дома иметь препараты, которые понадобятся им для лечения сопутствующих хронических заболеваний. Пациент должен обратиться к своему врачу и в соответствии с его рекомендациями хранить в доме соответствующие препараты. Например, для пациента с сахарным диабетом - это сахароснижающие препараты, для пациента с гипертонией - препараты для снижения уровня артериального давления.
Помимо этого, нужно разделить свою аптечку на несколько частей, и запастись теми препаратами, которые можно использовать при расстройстве пищеварения, при слабости, головной боли, при получении травм, в том числе при ожогах, ссадинах, укусах, обострении аллергии. Нужно иметь отдельный отсек препаратов, которые можно использовать при отравлении и, конечно, при возникновении инфекций.
Даже если пациент не страдает от гипертонической болезни, должны быть препараты на случай повышения артериального давления. Это капотен, амлодипин, физиотенз. Также пациентам с с проблемами сердца рекомендую иметь дома нитроглицерин. Это препарат, который уменьшает повреждающее действие на сердце.
Но мы должны помнить, что назначение всех препаратов происходит через врача. Особенно антибиотиков, препаратов для купирования боли, в частности, при синдроме острого живота, поэтому назначение всех препаратов должно быть обсуждено с лечащим врачом.