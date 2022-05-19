Названа причина зависимости от сосудосуживающих капель

В большинстве сосудосуживающих спреев содержатся вещества, которые очень быстро всасываются в кровь. Эти компоненты капель относят к структурным аналогам адреналина, который при стрессе повышает давление, увеличивает частоту сердечных сокращений, а также сужает кровеносные сосуды. Препараты с этими активными веществами уменьшают воспаление, отек и выработку слизи. Почему возникает зависимость от сосудосуживающих капель и как от нее избавиться, читайте в нашей новости.