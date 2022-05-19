Названа причина зависимости от сосудосуживающих капель

В большинстве сосудосуживающих спреев содержатся вещества, которые очень быстро всасываются в кровь. Эти компоненты капель относят к структурным аналогам адреналина, который при стрессе повышает давление, увеличивает частоту сердечных сокращений, а также сужает кровеносные сосуды. Препараты с этими активными веществами уменьшают воспаление, отек и выработку слизи. Почему возникает зависимость от сосудосуживающих капель и как от нее избавиться, читайте в нашей новости.
Максимальная длительность применения капель не должна превышать 5 дней, считает врач-педиатр Мария Евдокимова. Она рассказала подписчикам своего Telegram-канала, почему капли для носа вызывают привыкание и как перестать ими пользоваться. При регулярном использовании подобных средств развивается медикаментозный ринит.
Отказаться от капель можно, если активно промывать нос солевыми растворами, стоит помнить, что 5-7 дней может быть синдром отмены, когда заложенность может стать сильнее, но потом станет значительно легче. Когда сильно утолщены нижние носовые раковины, привыкание очень значимое, то может потребоваться хирургическое вмешательство.
— Мария Евдокимова, врач-педиатр.
Специалист также отметила, что при отказе от сосудосуживающих капель, человек находится в группе риска еще как минимум год.