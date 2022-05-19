Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Врач рассказала, почему возникает зависимость от сосудосуживающих капель

Letidor.ru

В большинстве сосудосуживающих спреев содержатся вещества, которые очень быстро всасываются в кровь. Эти компоненты капель относят к структурным аналогам адреналина, который при стрессе повышает давление, увеличивает частоту сердечных сокращений, а также сужает кровеносные сосуды. Препараты с этими активными веществами уменьшают воспаление, отек и выработку слизи. Почему возникает зависимость от сосудосуживающих капель и как от нее избавиться, читайте в нашей новости.

Названа причина зависимости от сосудосуживающих капель
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Максимальная длительность применения капель не должна превышать 5 дней, считает врач-педиатр Мария Евдокимова. Она рассказала подписчикам своего Telegram-канала, почему капли для носа вызывают привыкание и как перестать ими пользоваться. При регулярном использовании подобных средств развивается медикаментозный ринит.

Отказаться от капель можно, если активно промывать нос солевыми растворами, стоит помнить, что 5-7 дней может быть синдром отмены, когда заложенность может стать сильнее, но потом станет значительно легче. Когда сильно утолщены нижние носовые раковины, привыкание очень значимое, то может потребоваться хирургическое вмешательство.

— Мария Евдокимова, врач-педиатр.

Специалист также отметила, что при отказе от сосудосуживающих капель, человек находится в группе риска еще как минимум год.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители