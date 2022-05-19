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2 часа назад

Иммунолог объяснил, как не спутать аллергию с другими болезнями

Letidor.ru

Весной, во время резких перемен погоды, многие начинают чихать и кашлять. Однако не всегда эти симптомы — признак ОРВИ. Зачастую под маской респираторной инфекции скрываются аллергические или другие заболевания. Как не спутать аллергию с другими болезнями, читайте в нашей новости.

Как не спутать аллергию с другими болезнями
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на платформе «Яндекс. Дзен» о том, с какими заболеваниями можно перепутать аллергию. Кожные проявления атопического дерматита на начальной стадии могут быть похожи на псориаз. С аллергией также можно спутать клещевые и грибковые поражения кожи — и то и другое вызывает покраснение, зуд, высыпания.

Также поллиноз маскируется пол простуду, в том случае необходимо обратить внимание на температуру тела. При аллергии она не поднимается выше 37 градусов.

Болезни и лекарства,
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