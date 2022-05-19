Весной, во время резких перемен погоды, многие начинают чихать и кашлять. Однако не всегда эти симптомы — признак ОРВИ. Зачастую под маской респираторной инфекции скрываются аллергические или другие заболевания. Как не спутать аллергию с другими болезнями, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр, иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на платформе «Яндекс. Дзен» о том, с какими заболеваниями можно перепутать аллергию. Кожные проявления атопического дерматита на начальной стадии могут быть похожи на псориаз. С аллергией также можно спутать клещевые и грибковые поражения кожи — и то и другое вызывает покраснение, зуд, высыпания.