Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 час назад

Врачи рассказали, о какой опасной болезни может сигнализировать боль в ухе

Вечерняя Москва

Боль в ухе, не проходящая в течение длительного времени, может быть признаком рака ротовой полости. Об этом сообщили американские специалисты.

О какой опасной болезни может сигнализировать боль в ухе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

"Рак ротовой полости является одним из нескольких видов рака, сгруппированных в категорию, называемую раком головы и шеи. Рак рта и другие виды рака головы и шеи часто лечат одинаково",

— сказали специалисты.

Они добавили, что к симптомам рака ротовой полости также относятся болезненные ощущения в губах или во рту, шатающиеся зубы, белое или красноватое пятно на внутренней стороне рта, нарост или комок во рту, а также затрудненное или болезненное глотание.

Врачи отмечают, что причиной смертности от рака полости рта в большинстве случаев являются поздняя диагностика болезни, а также низкая информированность людей о ее признаках и симптомах. Специалисты подчеркнули, что обратиться к врачу необходимо при наличии незаживающей язвы во рту, боли или дискомфорте во рту, а также других необычных симптомах, передает «МедикФорум».

Онколог Иван Карасев рассказал, какой продукт поможет в профилактике различных заболеваний и принесет пользу организму. Он рекомендовал включить в рацион шиповник. В нем содержится важная аскорбиновая кислота (витамин С), ускоряющая выработку коллагена.

Болезни и лекарства,Иван Карасев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители