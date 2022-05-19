Врач перечислила пять основных симптомов развития слабоумия

Байо Карри-Уинчелл, медицинский директор и врач службы неотложной помощи Carbon Health и Больницы Святой Марии перечислила пять основных симптомов развивающейся деменции. По ее словам, забывчивость, импульсивность и безразличие могут оказаться признаками развивающегося слабоумия, передает издание ETNT.

Фото: Pexels Pexels

По словам врача, основным симптомом, указывающим на развитие опасного недуга, может оказаться забывчивость. Если человек вдруг стал забывать места или людей, то это может указывать на повреждение нейронов в мозге и, соответственно, деменцию.

Если вдруг во время разговора человеку стало сложно подбирать слова, то, по словам эксперта, это тоже может оказаться тревожным звоночком. Карри-Уинчелл отметила, что для людей, столкнувшихся со слабоумием, невозможность нормально сформулировать мысль из-за «отсутствия» слов становится нормой.

Невозможность выполнить привычную задачу, импульсивность и безразличие к близким или любимым вещам также может указывать на деменцию, утверждает врач. При заболевании нейроны, отправляющие сигналы в мозг и мышцы, начинают терять свою функцию: люди перестают сначала думать, а потом действовать, также теряют интерес к близким или тому, что раньше доставляло удовольствие, подытожила она.