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2 часа назад

В «Векторе» рассказали о профилактике заражения оспой обезьян

Lenta.ruиещё 21

В России создали тест-систему для выявления оспы обезьян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, которые могут являться переносчиками инфекции, особенно с грызунами. Об этом сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает РИА Новости.

«Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной, в основном в Западной и Центральной Африке, где преобладают тропические влажные леса», — рассказали в центре.

Специалисты призвали тщательно готовить продукты животного происхождения перед употреблением в пищу. В центре также отметили, что заражение оспой обезьян происходит при контакте с кровью и различными биологическими жидкостями. При этом можно заразиться при контакте с поражениями на коже и слизистых оболочках инфицированных животных.

Ранее в «Векторе» заявили, что вакцина против натуральной оспы также будет эффективна против оспы обезьян. Однако в связи с низким риском завоза инфекции в Россию сейчас вакцина используется только для тех медиков, которые могут подвергнуться заражению.

Оспа обезьян схожа с натуральной оспой, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, но в редких случаях она приводит к летальному исходу. Последняя из известных вспышек оспы обезьян произошла в Нигерии в 2017 году — выявленные случаи были первыми в стране за 40 лет.

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