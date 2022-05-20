В России создали тест-систему для выявления оспы обезьян

Для профилактики заражения оспой обезьян следует избегать контакта с животными, которые могут являться переносчиками инфекции, особенно с грызунами. Об этом сообщили в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», передает РИА Новости.

«Это наиболее актуально для ряда стран в Африке, где оспа обезьян является эндемичной, в основном в Западной и Центральной Африке, где преобладают тропические влажные леса», — рассказали в центре.

Специалисты призвали тщательно готовить продукты животного происхождения перед употреблением в пищу. В центре также отметили, что заражение оспой обезьян происходит при контакте с кровью и различными биологическими жидкостями. При этом можно заразиться при контакте с поражениями на коже и слизистых оболочках инфицированных животных.

Ранее в «Векторе» заявили, что вакцина против натуральной оспы также будет эффективна против оспы обезьян. Однако в связи с низким риском завоза инфекции в Россию сейчас вакцина используется только для тех медиков, которые могут подвергнуться заражению.