Названы требующие обращения к врачу дачные травмы

Консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач общей практики Андрей Калинин назвал россиянам способы избежать мелких травм на дачном участке и сказал, какие из них требуют обращения к врачу. Его слова приводит издание Life.

Среди частых дачных травм он назвал занозы, мозоли на ногах и укусы насекомых, которые грозят проникновением инфекции в организм. Он порекомендовал работать в перчатках, выбирать удобную обувь и вооружиться спреями от насекомых. Кроме того, врач призвал не забывать о средстве от солнечных ожогов.

В случае с колотыми ранами, которые более опасны и сложны в лечении, рассказал Калинин, нужно обращаться к врачу в травмпункт, чтобы избежать развития столбняка. При обращении с обычным и электрическим инструментом врач посоветовал носить очки и перчатки. Кроме того, он строго запретил заниматься какими-либо активными дачными работами после употребления алкоголя.