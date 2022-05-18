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1 час назад

Россиянам назвали требующие обращения к врачу дачные травмы

Lenta.ru

Консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач общей практики Андрей Калинин назвал россиянам способы избежать мелких травм на дачном участке и сказал, какие из них требуют обращения к врачу. Его слова приводит издание Life.

Названы требующие обращения к врачу дачные травмы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди частых дачных травм он назвал занозы, мозоли на ногах и укусы насекомых, которые грозят проникновением инфекции в организм. Он порекомендовал работать в перчатках, выбирать удобную обувь и вооружиться спреями от насекомых. Кроме того, врач призвал не забывать о средстве от солнечных ожогов.

В случае с колотыми ранами, которые более опасны и сложны в лечении, рассказал Калинин, нужно обращаться к врачу в травмпункт, чтобы избежать развития столбняка. При обращении с обычным и электрическим инструментом врач посоветовал носить очки и перчатки. Кроме того, он строго запретил заниматься какими-либо активными дачными работами после употребления алкоголя.

Врач также предупредил об укусах диких ежей, кротов и бродячих животных, которые могут заразить человека бешенством и другими заболеваниями. Даже если рана небольшая, сказал он, необходимо сразу же посетить травмпункт. В заключение Калинин попросил не забывать брать на дачу страховой полис и автомобильную аптечку.

Болезни и лекарства,Андрей Калинин,
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