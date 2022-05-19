Кардиолог рассказал, чем грозит недосып

Летом из-за увеличения светового дня у многих людей смещается график сна. Недосып влияет на работоспособность и может вызвать психосоматические заболевания. Как наладить сон в летнее время, врач-кардиолог рассказал «Газета.Ru».

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Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, врач-кардиолог, эксперт по здоровью Coral Club Владимир Подхомутников рассказал, что для молодых людей ночные бодрствования не так критичны, но с возрастом организму сложнее справляться с их последствиями. Бессонница со временем вызывает снижение работоспособности, проблемы с памятью и концентрацией внимания, накапливается усталость. Это может привести к тревожному или депрессивному состоянию и психосоматическим заболеваниям.

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Специалист объяснил, что выработка ферментов и гормонов, поддерживающих здоровый сон, подчиняется биоритмам. Регулирует этот процесс солнечный свет, который влияет на шишковидную железу, вырабатывающую мелатонин. Этот гормон участвует в регулировке циклов сна и бодрствования, а также он отвечает за выработку в организме различных биологически активных веществ. Он способен снижать уровень кортизола (гормон стресса), повышать соматропин (гормон роста у детей, который также регулирует углеводный и белковый обмен у взрослых), а также повышать концентрацию тормозящих медиаторов, которые ответственны за отход ко сну.

Кардиолог отметил, что мелатонин вырабатывается, когда человек находится в полной темноте. При нарушении его выработки возникает бессонница. По словам медика, снотворное – не выход, так как ученые не создали пока ни одного полностью безвредного подобного препарата. Он предупредил, что искусственный аналог мелатонина не дает 100% снотворный эффект, а также он может вызвать психологическую зависимость при неправильном приеме.

«Мелатонин – это гормон ночи, помогающий отрегулировать циркадные ритмы. Он запускает в нашем организме различные биологические процессы, которые при определенных условиях приведут нас к засыпанию. Но при этом если вы, например, примете мелатонин и отправитесь на дискотеку – вас не «отключит» прямо посреди танцпола», – сказал Подхомутников.

Кардиолог рекомендует принимать этот препарат при соблюдении определенных условий: когда человек завершил все дела, принял душ и отключил гаджеты. Также он не советует принимать его более месяца, так как организм может начать лениться и перестать производить собственный гормон. А перед тем, как прибегнуть к приему искусственного мелатонина, врач предложил попробовать активизировать выработку собственного «гормона ночи» при помощи магния.