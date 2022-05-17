Россиян предупредили о комарах-переносчиках лихорадки

В России начали учащаться случаи заболевания лихорадкой Западного Нила, которую переносят комары. Об этом рассказал доктор биологических наук и врач лаборатории «Гемотест» Оксана Гизингер.

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«Если после укуса насекомого поднимается температура и появляется озноб, необходимо срочно обратиться к врачу», – сказала Гизингер.

По словам врача Оксаны Гизингер, больше всего рискуют заразиться дачники, охотники и рыбаки, которые много времени проводят в окружении комаров. Они могут защититься, приняв меры безопасности: использовать средства защиты от насекомых, например, специальные спреи.

Также Гизингер рекомендует носить белую одежду, чтобы видеть насекомых, и использовать москитные сетки на окнах.

Она отметила в интервью «Известиям», что в основном комары, зараженные вирусом, живут на юге, однако в 2021 году были выявлены случаи укусов и заражения в Москве. По информации от Роспотребнадзора, инфицированные комары могут быть в Западной Сибири и на Дальнем Востоке.