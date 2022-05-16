Девушка сделала пирсинг и потратила на лечение десятки тысяч

Блогерша с никнеймом fkatwigslove сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей. На ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun .

Девушка рассказала, что четыре года назад обратилась к специалисту и сделала два прокола в хряще, в которые вставила украшения. На данную процедуру она потратила 57 долларов (около четырех тысяч рублей). Однако некоторое время назад юзерша обнаружила, что на коже вокруг пирсинга стали появляться наросты, которые оказались келоидными рубцами (соединительная ткань, которая патологически разрослась после травмы).