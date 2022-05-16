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2 часа назад

Девушка сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей

Lenta.ru

Блогерша с никнеймом fkatwigslove сделала пирсинг уха и потратила на лечение десятки тысяч рублей. На ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Девушка сделала пирсинг и потратила на лечение десятки тысяч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка рассказала, что четыре года назад обратилась к специалисту и сделала два прокола в хряще, в которые вставила украшения. На данную процедуру она потратила 57 долларов (около четырех тысяч рублей). Однако некоторое время назад юзерша обнаружила, что на коже вокруг пирсинга стали появляться наросты, которые оказались келоидными рубцами (соединительная ткань, которая патологически разрослась после травмы).

Блогерша отметила, что ей пришлось обратиться в косметологическую клинику, где указанный дефект удалили хирургическим путем. При этом за услугу юзерша заплатила тысячу долларов (65 тысяч рублей). Кроме того, автор видео отметила, что появление келоидов — «вопрос случая», и вероятность их повторного появления высока.

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