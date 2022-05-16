Как изменение походки связано с повышенным холестерином

Если это происходит на фоне изменений функции щитовидной железы, мы в первую очередь, должны нормализовать функции, и тогда холестерин придет в норму. Ну, и при различных сердечных заболеваниях, когда есть высокие риски осложнений, будут назначаться статины – препараты, которые снижают синтез холестерина в печени, и тем самым понижают уровень холестерина. Но у статина, как и у любого лекарственного препарата, есть свои побочные эффекты, и всегда нужно взвешивать “за” и “против” в каждой ситуации. Также есть другие группы препаратов для снижения холестерина: фибраты или ингибиторы всасывания холестерина в кишечнике, у них тоже есть побочные эффекты, поэтому здесь тоже нужно взвешивать риски.



Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог