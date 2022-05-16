Как изменение походки связано с повышенным холестерином

Специалисты клиники UC Davis Vascular Center сделали заявление: появление хромоты и ощущение жжения при ходьбе могут сигнализировать о периферическом атеросклерозе – опасном последствии повышения уровня холестерина. “Рамблер” поговорил с врачом-эндокринологом Аленой Барредо о симптомах гиперхолестеринемии и методах ее лечения.
Повышение холестерина – это не всегда самостоятельная болезнь, подчеркнула эксперт. Другими словами, есть заболевания, которые провоцируют повышение холестерина и нарушение холестеринового обмена. Например, сахарный диабет или тиреотоксикоз, ожирение. Проверить, в порядке ли ваш уровень холестерина, можно, сдав общий анализ крови.
Схема и методы лечения зависят от причины повышения холестерина.