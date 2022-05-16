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2 часа назад

Как изменение походки связано с повышенным холестерином

Мира Маркина
Алена Барредоэксперт

Специалисты клиники UC Davis Vascular Center сделали заявление: появление хромоты и ощущение жжения при ходьбе могут сигнализировать о периферическом атеросклерозе – опасном последствии повышения уровня холестерина. “Рамблер” поговорил с врачом-эндокринологом Аленой Барредо о симптомах гиперхолестеринемии и методах ее лечения.

Как изменение походки связано с повышенным холестерином
Фото: unsplash.comunsplash.com
Как таковых симптомов, которые появляются вследствие опасного повышения уровня холестерина, может и не быть. Обратиться к врачу и пройти обследование стоит, если вы заметили, что:
  • на коже появилась ксантома – новообразования желтовато-белого цвета и консистенции теста;
  • ритм сердца ощутимо изменился;
  • повысилась частота сердечных сокращений и артериальное давление;
  • вас беспокоят боли головные, в ногах, стенокардия;
  • изменилась чувствительность конечностей.
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Холестерин откладывается в сосудах, из-за этого диаметр кровеносного сосуда становится меньше. За счет этого кровь хуже поступает органы, и возникает гипоксия. Еще один симптом – когда одна артерия более сужена, чем другая, и на разных руках будет разное давление. И также если нарушено кровообращения за счет холестериновых бляшек в крупных артериях ног, это может отражаться и на походке, особенно если речь идет о сильном сужении артерий. Боли могут проявляться как в состоянии покоя, так и при физических нагрузках. Боль эта может быть и в икроножных мышцах, и в ягодицах, и в квадрицепсах.
Алена Барредо
Алена БарредоВрач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог

Повышение холестерина – это не всегда самостоятельная болезнь, подчеркнула эксперт. Другими словами, есть заболевания, которые провоцируют повышение холестерина и нарушение холестеринового обмена. Например, сахарный диабет или тиреотоксикоз, ожирение. Проверить, в порядке ли ваш уровень холестерина, можно, сдав общий анализ крови.

Схема и методы лечения зависят от причины повышения холестерина.

Если это происходит на фоне изменений функции щитовидной железы, мы в первую очередь, должны нормализовать функции, и тогда холестерин придет в норму. Ну, и при различных сердечных заболеваниях, когда есть высокие риски осложнений, будут назначаться статины – препараты, которые снижают синтез холестерина в печени, и тем самым понижают уровень холестерина. Но у статина, как и у любого лекарственного препарата, есть свои побочные эффекты, и всегда нужно взвешивать “за” и “против” в каждой ситуации. Также есть другие группы препаратов для снижения холестерина: фибраты или ингибиторы всасывания холестерина в кишечнике, у них тоже есть побочные эффекты, поэтому здесь тоже нужно взвешивать риски.
Алена Барредо
Алена БарредоВрач-эндокринолог, детский и взрослый,врач-диетолог
Болезни и лекарства,
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