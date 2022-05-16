Почему аллергиков становится больше с каждым годом

Весну принято ждать с нетерпением. Однако люди, страдающие сезонной аллергией, не вполне могут разделить эту радость. А самое обидное, что этих людей становится все больше. Как так вышло "Рамблеру" объяснил аллерголог-иммунолог, педиатр Олег Олегович Тогоев, к.м.н., медицинский директор группы GMS.
Действительно с каждым годом становится все больше аллергиков. Рост заболеваемости аллергией наблюдается в разных странах, и год от года этот показатель только растет. По мнению, Олега Тогоева, причин для этого огромное множество.
При этом эксперт уточняет, что аллергия не возникает просто так, и возраст не является помехой. Механизмы развития аллергии закладываются еще при рождении, но может случиться так, что до взрослого состояния другие механизмы нашего организма каким-то образом их блокировали и не позволяли развиться аллергии.
Так, Олег Тогоев говорит о том, что, согласно результатам одного из исследований (PubMed Central, база данных Национальных институтов здравоохранения США), примерно в половине случаев пищевая аллергия возникала у половины участников уже в зрелом возрасте.
Метод основан на введении пациенту специального препарата, который содержит микродозы аллергенов. Проводить такую терапию нужно строго под контролем врача. Иногда эту терапию называют «прививкой от аллергии».
Также Олег Тогоев отмечает, что иногда аллергия может пройти с возрастом. Известны случаи, когда аллергия сильно ослабевала и ее симптомы переставали беспокоить человека. Но произойдет ли это — зависит от характера аллергена, напоминает специалист.