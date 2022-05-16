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28 минут назад

Почему аллергиков становится больше с каждым годом

Катя Кобышева
Тогоев Олег Олеговичэксперт

Весну принято ждать с нетерпением. Однако люди, страдающие сезонной аллергией, не вполне могут разделить эту радость. А самое обидное, что этих людей становится все больше. Как так вышло "Рамблеру" объяснил аллерголог-иммунолог, педиатр Олег Олегович Тогоев, к.м.н., медицинский директор группы GMS.

Почему аллергиков становится больше с каждым годом
Фото: PxHerePxHere

Действительно с каждым годом становится все больше аллергиков. Рост заболеваемости аллергией наблюдается в разных странах, и год от года этот показатель только растет. По мнению, Олега Тогоева, причин для этого огромное множество.

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Одна из них — «гигиеническая теория». Мы живем в стерильных условиях, где все стерильно и чисто! Наша сформированная привычка мыть руки не менее 20 секунд, овощи и фрукты перед употреблением их в пищу и даже использовать посудомоечную машину для мытья посуды, которая за счет горячего воздуха стерилизует остатки пищи, — все это приводит к тому, что мы сокращаем контакты с микробами и инфекциями. На этом фоне может усилиться аллергия. С моей точки зрения, необходимо обратить внимание на статистику, ведь она может быть обманчива. К аллергиям часто относят атопический дерматит или крапивницу, но они далеко не всегда бывают аллергенными. Гиперреактивность дыхательных путей или бронхиальную астму можно записать в аллергические заболевания, но это не всегда аллергия. Поэтому я считаю, что истинные цифры будут отличаться.
Тогоев Олег Олегович
Тогоев Олег ОлеговичМедицинский директор группы GMS, ведущий специалист, аллерголог-иммунолог, педиатр

При этом эксперт уточняет, что аллергия не возникает просто так, и возраст не является помехой. Механизмы развития аллергии закладываются еще при рождении, но может случиться так, что до взрослого состояния другие механизмы нашего организма каким-то образом их блокировали и не позволяли развиться аллергии.

Так, Олег Тогоев говорит о том, что, согласно результатам одного из исследований (PubMed Central, база данных Национальных институтов здравоохранения США), примерно в половине случаев пищевая аллергия возникала у половины участников уже в зрелом возрасте.

Существует ряд эффективных способов ослабить или полностью снять симптоматику аллергии. Самой эффективной терапией считается аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
Тогоев Олег Олегович
Тогоев Олег ОлеговичМедицинский директор группы GMS, ведущий специалист, аллерголог-иммунолог, педиатр

Метод основан на введении пациенту специального препарата, который содержит микродозы аллергенов. Проводить такую терапию нужно строго под контролем врача. Иногда эту терапию называют «прививкой от аллергии».

Также Олег Тогоев отмечает, что иногда аллергия может пройти с возрастом. Известны случаи, когда аллергия сильно ослабевала и ее симптомы переставали беспокоить человека. Но произойдет ли это — зависит от характера аллергена, напоминает специалист.

Болезни и лекарства,
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