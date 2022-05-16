Почему аллергиков становится больше с каждым годом

Одна из них — «гигиеническая теория». Мы живем в стерильных условиях, где все стерильно и чисто! Наша сформированная привычка мыть руки не менее 20 секунд, овощи и фрукты перед употреблением их в пищу и даже использовать посудомоечную машину для мытья посуды, которая за счет горячего воздуха стерилизует остатки пищи, — все это приводит к тому, что мы сокращаем контакты с микробами и инфекциями. На этом фоне может усилиться аллергия. С моей точки зрения, необходимо обратить внимание на статистику, ведь она может быть обманчива. К аллергиям часто относят атопический дерматит или крапивницу, но они далеко не всегда бывают аллергенными. Гиперреактивность дыхательных путей или бронхиальную астму можно записать в аллергические заболевания, но это не всегда аллергия. Поэтому я считаю, что истинные цифры будут отличаться.



Тогоев Олег Олегович Медицинский директор группы GMS, ведущий специалист, аллерголог-иммунолог, педиатр