Малышева заявила об опасности популярного жаропонижающего

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили об опасности популярного жаропонижающего парацетамол. Его передозировка негативно сказывается на печени, предупредили эксперты.

Фото: Мослента Мослента

«Парацетамол — хороший препарат, мы его советуем, но парацетамол гепатотоксичен»,

— отметила Малышева. Гость программы рассказал, что однажды получил токсическое поражение печени и попал в больницу, выпив слишком много этого медикамента при лечении простуды.

Специалисты подтвердили, что опасность госпитализации при бесконтрольном приеме жаропонижающего действительно существует. Продеус сообщил, что токсичной дозой парацетамола считается восемь таблеток по полграмма, выпитые в течение суток.

«Если вы в течение 24 часов превышаете эту дозу, то парацетамол из хорошей таблетки превратится в убийцу вашей печени, вы получите токсический гепатит»,