Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+19° в 
USD 63.78EUR 65.79
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал, при какой сыпи нужно срочно обращаться за помощью

Вечерняя Москва

Сыпь всегда указывает на ухудшение состояния организма. Но есть такие варианты сыпи, которые должны насторожить каждого, так как на обращение к врачам есть считаные часы. Об этом рассказал врач общей практики Сергей Алендеев.

Врач рассказал, при какой сыпи нужно срочно обращаться за помощью
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сыпь — это патологические элементы на коже или слизистых оболочках, которые отличаются от нормального покрова. Они могут быть иной текстуры, цвета. Самая опасная сыпь носит название менингококцемия.

— Это проявление тяжелого течения менингококковой инфекции. Есть те, у кого из-за особенностей иммунитета инфекция протекает быстро и смертельно. У таких пациентов и появляется сыпь, похожая на кровоподтеки, — пояснил он в комментарии «Царьграду».

В этом случае сыпь будет проявляться в виде крупных красных пятен, похожих на родимые. Цвет у нее темно-красный. Пятна могут быть крупными, чаще всего они не круглой, а сложной формы — будто растекающиеся пятна.

При появлении подобной сыпи необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

При тяжелом течении болезни после заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» у человека может появиться сыпь. Также этот симптом характерен для тех людей, у которых есть склонность к аллергии.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители