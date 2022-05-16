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2 часа назад

Доктор Мясников рассказал об опасности обезболивающих

Lenta.ruиещё 1

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что частый прием обезболивающих приводит к проблемам с почками. Об опасности чрезмерного употребления этой группы лекарств он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников рассказал об опасности обезболивающих
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист рекомендовал всем, кто употребляет препараты, которые воздействуют на работу почек, регулярно проходить обследования.

«На почки могут действовать самые безобидные препараты, например, такие как омепразол от изжоги»,

— предупредил доктор.

«Масса препаратов, которые выводятся почками, — нефротоксичные», — заявил врач. Он отметил, что к почечной недостаточности приводит прием обезболивающих препаратов. «Нестероидными противовоспалительными препаратами вы бьете прямо по почкам каждый раз»,

— заявил медик.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,
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