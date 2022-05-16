Мясников рассказал об опасности обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что частый прием обезболивающих приводит к проблемам с почками. Об опасности чрезмерного употребления этой группы лекарств он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».