Названы симптомы клещевого вирусного энцефалита

Симптомы клещевого вирусного энцефалита схожи с признаками гриппа, ОРВИ и ротавируса. Медик рассказала, как распознать заболевание, которое передается с насекомым, пишет «Газета.Ru».

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Врач-терапевт высшей квалификационной категории сети клиник «Атлас» Ольга Александрова предупредила, что об энцефалите могут говорить озноб, головная боль, резкое повышение температуры до 38-39 градусов, мышечная боль, тошнота и рвота.

Она отметила, что это заболевание воздействует на нервную систему и при тяжелом течении представляет опасность. При укусе клеща специалист рекомендует обратиться в травмпункт, чтобы насекомое сняли, и сдать его в лабораторию для исследования. Врач добавила, что даже если клещ был удален самостоятельно, анализ все равно необходимо сделать, чтобы в случае необходимости своевременно начать лечение.

Ольга Александрова посоветовала надевать в лес одежду с длинными рукавами, штаны и максимально накрывать открытые участки тела. Также периодически нужно осматривать одежду и тело на предмет нахождения клещей и пользоваться отпугивающими репеллентами.

Медик напомнила про еще один способ защиты от клещевого энцефалита – за две недели до отправления в потенциально опасное место можно сделать прививку.