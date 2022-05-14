В Лондоне зафиксировали случаи заражения оспой обезьян

"Мы подтвердили 2 новых случая обезьяньей оспы в Англии, которые не связаны со случаем, о котором было объявлено 7 мая. Хотя расследование по определению источника инфекции продолжается", - сказал директор отдела клинических и новых инфекций UKHSA доктор Колин Браун.

По его словам, это заболевание не распространяется легко между людьми и общий риск для населения остается очень низким.

В агентстве также подчеркнули, что один из заболевших проходит лечение в экспертном отделении инфекционных заболеваний в больнице Святой Марии Имперского колледжа здравоохранения в Лондоне, а другой случай в настоящее время не требует стационарного лечения. Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция. Обычно заболевание проходит легко и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых людей заболевание может перейти в тяжелую форму.