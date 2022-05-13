Три вопроса доктору: о лицевом нерве, ревакцинации и голодании

Читатели “Рамблера” задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о воспалении лицевого нерва, ревакцинации и интервальном голодании.
Неврит лицевого нерва – это воспалительный процесс, характеризующийся изменением мимики лица, потерей ее подвижности, ощущением онемения и резкой болью в области пораженного участка.
Причины неврита лицевого нерва:
переохлаждение;
воспалительный процесс;
герпес;
травма;
инсульт.
О диагностике и лечении “Рамблеру” рассказал врач-кардиолог Денис Прокофьев.
Основная диагностика заключается в осмотре пациента. Врач, знающий топографию лицевого нерва, всегда обычно четко ставит диагноз, редко используя дополнительные методы диагностики. Безусловно, сдается общий анализ крови, выполняется МРТ головного мозга для исключения инсульта, иногда делается специализированное исследование для определения чувствительности нерва. Основное лечение сводится, первое, к снятию стреляющей боли. Второе – это снятие отека, если необходимо. Далее следует этап нейропротекции, то есть, терапия, которая похожа на лечение нейропатии. Процесс это небыстрый. Как правило, срок лечения таких заболеваний от 10 до 30 дней.
Отвечает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Жито.
Коронавирус никуда не ушел. Пока существует высокий риск заболеть, необходимо проходить вакцинацию раз в полгода. То есть, если пациент вакцинировался двухфазным Спутником V, через полгода он может вакцинироваться Спутником Лайт. Если пациент пожилого возраста, то он может повторно вакцинироваться двухфазным Спутником, ЭпиВакКороной или КовиВаком. Все вакцины доступны и эффективны. Сейчас мы видим, что Спутник может быть комбинирован с другими вакцинами. Если человек переболел, рекомендуется вакцинироваться через полгода.
Врач также аргументировал необходимость ревакцинации волнообразным течением пандемии. Люди, которые переболели в декабре и январе, вероятнее всего, еще имеют антитела. Но с течением времени количество антител уменьшается, как и напряженность Т-клеточного иммунитета. В результате возникает ситуация, когда число пациентов, не устойчивых к заболеванию, растет.
Но нужно ли сдавать анализы на наличие антител перед ревакцинацией?
Как и любой анализ, он должен сдаваться исключительно по направлению врача. Какие-то результаты анализа, в частности, могут спутать пациента. Например, если человек сдает анализ на антитела IgM, и они показывают положительный результат, он может быть запутан. Раньше наличие этих антител обозначало течение болезни, сейчас же врачи говорят о том, что IgM могут оставаться у человека даже через полгода после перенесенного заболевания. Если говорить о IgG, ситуация здесь тоже запутанная, так как мы не знаем протективного уровня антител, ведь для разных штаммов он разный. Относительно тяжело могут заболеть и люди с большим количеством антител.
Интервальным голоданием называется система питания, при которой прием пищи в течение суток ограничивается определенным временным промежутком. Например, в течение 14 часов вы не едите, а в оставшиеся 10 должны успеть поесть. Качественный и количественный состав пищи остаются неизменными.
До недавнего времени исследования на эту тему проводились исключительно на лабораторных мышах. И определенные результаты такого стиля питания были показаны: у испытуемых грызунов наблюдалось улучшение суточных ритмов и сна, позитивные изменения в обмене веществ (например, вывод избытка холестерина с желчными кислотами) и некоторые другие.
Однако специалисты Южного медицинского университета (КНР) и Университета Тулэйн (США) после продолжительного исследования пришли к выводу, что режим питания, ограничивающий прием пищи по времени, не приносит больше преимуществ, чем простое сокращение калорийности пищи.
О том, кому интервальное голодание вовсе противопоказано, рассказала диетолог Ольга Лушникова.
Интервальное голодание не рекомендовано при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения (гастрит, гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.). В этом случае длительные перерывы в приеме пищи могут усугубить воспалительный процесс. При желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей большие перерывы в еде приводят к застою желчи и провоцируют развитие желчнокаменной болезни даже у совершенно здоровых людей. Не стоит обращаться к интервальному голоданию: - при беременности, лактации; - в период выздоровления после тяжелых заболеваний, в том числе инфекционных; - в состоянии тяжелого стресса; - при хронической надпочечниковой недостаточности. Таким пациентам необходимо частое дробное питание и перед сном рекомендован легкий ужин для предотвращения гипогликемического состояния утром; - при сахарном диабете первого типа, гипертиреозе.