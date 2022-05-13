Три вопроса доктору: о лицевом нерве, ревакцинации и голодании

Как и любой анализ, он должен сдаваться исключительно по направлению врача. Какие-то результаты анализа, в частности, могут спутать пациента. Например, если человек сдает анализ на антитела IgM, и они показывают положительный результат, он может быть запутан. Раньше наличие этих антител обозначало течение болезни, сейчас же врачи говорят о том, что IgM могут оставаться у человека даже через полгода после перенесенного заболевания. Если говорить о IgG, ситуация здесь тоже запутанная, так как мы не знаем протективного уровня антител, ведь для разных штаммов он разный. Относительно тяжело могут заболеть и люди с большим количеством антител.

