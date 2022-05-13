Онколог предупредил о возможной связи стресса и рака

По его словам, регулярное или повышенное психологическое напряжение может спровоцировать образование воспалительных процессов организме. Такое состояние может привести к физическим заболеваниям, к которым относят и рак. Однако эта связь до сих пор остается спорной. Стоит учитывать и другие факторы: малоподвижный образ жизни; неправильное питание; вирусы; воздействие внешних факторов (радиация, промышленные выбросы); курение; чрезмерное употребление алкоголя; ослабление иммунитета; наследственность.