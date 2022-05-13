Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
25 минут назад

Онколог предупредил о возможной связи стресса и рака

РИА "ФедералПресс"

Главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, есть ли связь между хроническим стрессом и развитием онкологических заболеваний.

Онколог предупредил о возможной связи стресса и рака
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Хронический стресс приводит к изменениям метаболизма, сокращая длину теломера, повышая уровень гормонов стресса, – адреналина, норадреналина и кортизола. Его иначе называют дистрессом (сильная тревожность, недомогание и подавленность)», – отмечает Серяков.

По его словам, регулярное или повышенное психологическое напряжение может спровоцировать образование воспалительных процессов организме. Такое состояние может привести к физическим заболеваниям, к которым относят и рак. Однако эта связь до сих пор остается спорной. Стоит учитывать и другие факторы: малоподвижный образ жизни; неправильное питание; вирусы; воздействие внешних факторов (радиация, промышленные выбросы); курение; чрезмерное употребление алкоголя; ослабление иммунитета; наследственность.

«Спровоцировать развитие злокачественной опухоли может комплексное воздействие различных первопричин. Хронический стресс может привести к сбоям в работе иммунной системы, органов ЖКТ, а также ухудшить общее состояние», – заключил врач.

Болезни и лекарства,Александр Серяков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители