Онколог предупредил о возможной связи стресса и рака

Главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков рассказал, есть ли связь между хроническим стрессом и развитием онкологических заболеваний.
«Хронический стресс приводит к изменениям метаболизма, сокращая длину теломера, повышая уровень гормонов стресса, – адреналина, норадреналина и кортизола. Его иначе называют дистрессом (сильная тревожность, недомогание и подавленность)», – отмечает Серяков.
По его словам, регулярное или повышенное психологическое напряжение может спровоцировать образование воспалительных процессов организме. Такое состояние может привести к физическим заболеваниям, к которым относят и рак. Однако эта связь до сих пор остается спорной. Стоит учитывать и другие факторы: малоподвижный образ жизни; неправильное питание; вирусы; воздействие внешних факторов (радиация, промышленные выбросы); курение; чрезмерное употребление алкоголя; ослабление иммунитета; наследственность.
«Спровоцировать развитие злокачественной опухоли может комплексное воздействие различных первопричин. Хронический стресс может привести к сбоям в работе иммунной системы, органов ЖКТ, а также ухудшить общее состояние», – заключил врач.