Россиян предупредили об опасных мурашках по спине

Врачи-неврологи предупредили россиян о предвестниках инсульта (инфаркта) спинного мозга — ишемического спинального инсульта, который может быть не менее опасен, чем сердечный приступ. Слова специалистов приводит издание «Доктор Питер».

Как заявил врач-невролог, заведующий стационаром Медицинской клиники «НАКФФ» Петр Труханов, спинальный инсульт очень редок. При нем у человека происходит нарушение кровообращения в артерии, питающей спинной мозг. Об инфаркте спинного мозга, объясняет он, могут говорить резкая боль в спине, нарушения движения, паралич рук и ног, слабость, задержка кала и мочи, нарушение движения диафрагмы.

Кандидат медицинских наук, невролог, эпилептолог, врач интегративной медицины, врач превентивной медицины Елена Ровенская добавляет, что о таком инсульте также говорит жжение в мышцах конечностей и повышение температуры тела. Кроме того, по словам Ровенской, в течение нескольких месяцев могут развиваться предвестники ишемического инсульта: внезапная хромота, «ползание мурашек» вдоль позвонков, легкое онемение в ногах, когда больной долго стоит или гуляет.

Такое медленное развитие болезни, уточняет Ровенская, возможно, когда у человека растет опухоль или же увеличивается атеросклеротическая бляшка.

«Тактика лечения индивидуальна для каждого пациента. Она определяется в зависимости от причины заболевания. Так, в некоторых случаях врач назначает медикаментозную терапию. К ней может добавиться ЛФК. Возможно, специалист также отправит пациента на физиопроцедуры и порекомендует носить специальный ортопедический корсет»,