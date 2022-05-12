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4 часа назад

Россиянам со «змеиными глазами» назвали главные опасности этой аномалии

Lenta.ru

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова предупредила людей со «змеиными глазами», что риск появления заболеваний повышается из-за этой врожденной или приобретенной аномалии. В беседе с Пятым каналом специалист предупредила россиян о главных опасностях этого дефекта.

В чем опасность «змеиных глаз»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, «змеиными глазами» в народе называется заболевание колобома — аномалия, при которой при попадании света зрачок из круглого превращается в вытянутый по вертикали. Колобома встречается относительно редко и бывает врожденной или приобретенной, а зрачок не обязательно вытягивается в узкую вертикальную линию — он может быть узким сверху и расширяться книзу и наоборот, напоминая по форме замочную скважину или грушу, пояснила Шилова.

Врач назвала ряд заболеваний, которым могут быть подвержены люди со «змеиными глазами» от рождения. По ее словам, они входят в группу риска развития ранней катаракты и дистрофии сетчатки глаза из-за того, что на хрусталик и внутриглазные сферы попадает очень большое количество солнечного света. Также, добавляет окулист, у людей с колобомой часто выявляются такие патологии, как неправильное развитие хрусталика, зрительного нерва и сосудистой оболочки глаза. Если дефект сопровождается сопутствующими болезнями глаз, существует риск потери зрения в раннем возрасте.

Офтальмолог отметила, что, если дефект врожденный и затрагивает только радужную оболочку глаз, устранять его не нужно, однако, если колобома приобретенная, например, в случае травмы, необходима срочная помощь врача. «Мы имеем возможность хирургического лечения и замещения недостающей части радужной оболочки с помощью искусственной радужки. Это совмещается с хирургией хрусталика. (…) В этом случае зрачок приобретает более правильную форму», — заключила Шилова.

Ранее россиянам с искривленной роговицей запретили носить контактные линзы. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова объяснила свое заявление тем, что при наличии такого заболевания у линзы нет правильной посадки на глаз.

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