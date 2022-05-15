Храп у детей: в чем опасность и как лечить

Храп встречается не только у взрослых. Об особенностях и опасностях детского храпа рассказывает Глазырина Анастасия Александровна — кандидат медицинских наук, заведующая педиатрическим отделением клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Почему храп возникает у детей

Видео дня

На мой взгляд, храп в целом не сильно опасен. Но все зависит от причины появления. Он может возникнуть у ребенка любого возраста как патология верхних дыхательных путей или как физиологическая особенность. Глазырина Анастасия Александровна Кандидат медицинских наук, заведующая педиатрическим отделением клиники Hadassah Medical Moscow ГК Медскан

У детей более с 2 до 7 лет причиной заложенности и храпа может быть аденоидит. Это процесс, во время которого воспаляются сами аденоиды, что приводит к увеличению аденоидной ткани. Возникает неправильный поток воздуха через носовую полость, появляется храп.

Дети, страдающие от аденоидита, имеют так называемый аденоидный фенотип. Это специфическое выражение лица: круги под глазами, немножко вытянутое лицо, всегда открыт рот, потому что они дышат ртом. Врач, работающий с детьми, по лицу сразу опознает патологию.

У детей более старшего возраста причиной храпа может быть последствие травмы: например, искривление носовой перегородки.

Чтобы определить причины, нужно сходить к врачу.

Что делать

Детский возраст, безусловно, вносит свои акценты. Не всегда то, что делают взрослым, рекомендуется делать и детям. Например, носовую перегородку детям не исправляют так часто, как исправляют это взрослым.

Врач проводят процедуру, чтобы установить, искривлена ли перегородка. Она называется риноскопия. Сейчас ее выполняют посредством видеоинструментов — маленькой видеокамеры, которая вводится в полость носа. Камера показывает, что именно мешает правильному потоку воздуха и может вызывать храп.

Если храп сильно мешает дышать, требуется либо медикаментозное, либо хирургическое лечение. В любом случае это должен установить доктор, лор или педиатр.

Если заложенность носа связана с физиологической особенностью, рекомендуется закапать детские сосудосуживающие капли в нос.

Опасен ли детский храп

Сам по себе храп не опасен. Но затруднение поступления воздуха через носовую полость вызывает гипоксию, то есть снижение кислорода в тканях. Это может быть опасно, т.к. кислород нужен для роста и развития мозга.

Вывод: храп сам по себе не опасен, но с его причинами и последствиями надо разобраться.