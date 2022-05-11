Назван способ борьбы с головной болью во время перепадов погоды

Во время перепадов давления метеозависимым людям нужно больше пить воды, чтобы уменьшить головную боль. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала терапевт Ирина Ярцева .

Она пояснила, что в первую очередь метеочувствительными являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и те, кто страдает гипертонией. Врач призвала следить за своим здоровьем и не откладывать поход к врачу, если головная боль беспокоит ежедневно.