Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
3 часа назад

Терапевт назвала способ борьбы с головной болью во время перепадов погоды

Парламентская газета

Во время перепадов давления метеозависимым людям нужно больше пить воды, чтобы уменьшить головную боль. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала терапевт Ирина Ярцева.

Назван способ борьбы с головной болью во время перепадов погоды
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Она пояснила, что в первую очередь метеочувствительными являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и те, кто страдает гипертонией. Врач призвала следить за своим здоровьем и не откладывать поход к врачу, если головная боль беспокоит ежедневно.

«Любая нестандартная ситуация со здоровьем должна быть обсуждена с врачом. Например, раньше голова болела иногда, а теперь болит ежедневно. Такие вещи можно пропустить, и запустить!»

— предупредила Ярцева.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители