Назван способ борьбы с головной болью во время перепадов погоды

Во время перепадов давления метеозависимым людям нужно больше пить воды, чтобы уменьшить головную боль. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала терапевт Ирина Ярцева.
Она пояснила, что в первую очередь метеочувствительными являются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и те, кто страдает гипертонией. Врач призвала следить за своим здоровьем и не откладывать поход к врачу, если головная боль беспокоит ежедневно.
«Любая нестандартная ситуация со здоровьем должна быть обсуждена с врачом. Например, раньше голова болела иногда, а теперь болит ежедневно. Такие вещи можно пропустить, и запустить!»
— предупредила Ярцева.