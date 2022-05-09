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1 час назад

Врач Кадыкалова назвала пять ненужных стоматологических процедур

runews24.ru

Как сообщает издание Wday.ru, эксперт отмечает, что от процедур отбеливания содой, активированным углем, куркумой и прочими абразивами зубы получат только вред. Белизна будет временной, и это обманчиво. После этого эмаль станет еще более уязвима. Стоматолог советует отдать предпочтение натуральным ферментам, таким, как ананас или папайя.

Названы пять ненужных стоматологических процедур
Фото: runews24.rurunews24.ru

Что касается отбеливания лампой, то специалист не стала бы делать это предыдущей версией системы Zoom 3. Лучше выбрать лампу последнего поколения Zoom 4.

Также врач отмечает, что нужно избегать отбеливания в салонах красоты или торговых центрах - вряд ли там есть медицинская лицензия на стоматологию.

Также Наталья Кадыкалова выступает категорически против применения мостовидных протезов. В этом случае огромную нагрузку испытывают опорные зубы - со временем они не выдержат, и их придется удалить. Сегодня отлично можно заменит эту систему имплантами.

Также доктор назвала «прошлым веком» металлокерамические и штампованные коронки. Зубы под такими коронками зачастую просто сгнивают.

Кроме того, металлокерамическая коронка требует большого сшлифовывания здоровых тканей зуба, а задача врача, в первую очередь, сохранить естественный зуб. Лучше, по мнению врача, отдать предпочтение безметалловым конструкциям.

С опасением медик относится и к такой процедуре, как герметизация фиссур. Ее любят в детских поликлиниках. Процедура представляет заполнение герметиком естественных щелей (фиссур) зубов. Врач считает, что эта процедура требуется только в случае высокоинтенсивного развития кариеса у ребенка.

Болезни и лекарства,
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