Названы пять ненужных стоматологических процедур

Как сообщает издание Wday.ru, эксперт отмечает, что от процедур отбеливания содой, активированным углем, куркумой и прочими абразивами зубы получат только вред. Белизна будет временной, и это обманчиво. После этого эмаль станет еще более уязвима. Стоматолог советует отдать предпочтение натуральным ферментам, таким, как ананас или папайя.

Что касается отбеливания лампой, то специалист не стала бы делать это предыдущей версией системы Zoom 3. Лучше выбрать лампу последнего поколения Zoom 4.

Также врач отмечает, что нужно избегать отбеливания в салонах красоты или торговых центрах - вряд ли там есть медицинская лицензия на стоматологию.

Также Наталья Кадыкалова выступает категорически против применения мостовидных протезов. В этом случае огромную нагрузку испытывают опорные зубы - со временем они не выдержат, и их придется удалить. Сегодня отлично можно заменит эту систему имплантами.

Также доктор назвала «прошлым веком» металлокерамические и штампованные коронки. Зубы под такими коронками зачастую просто сгнивают.

Кроме того, металлокерамическая коронка требует большого сшлифовывания здоровых тканей зуба, а задача врача, в первую очередь, сохранить естественный зуб. Лучше, по мнению врача, отдать предпочтение безметалловым конструкциям.