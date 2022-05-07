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6 минут назад

Биологи создали "вакцину" от болезни Альцгеймера

Газета.Ru

"Вакцину" от болезни Альцгеймера разработали биологи из Канзасского университета на основе белка, выделенного из кукурузы. Подробнее о результатах они рассказали в журнале Antioxidants.

Биологи создали "вакцину" от болезни Альцгеймера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Когда бета-амилоидные бляшки, которые образуются в мозге при болезни Альцгеймера, постепенно окисляются, остатки метионина в них превращаются в метионина сульфоксид (MetO).

Исследователям удалось создать богатый им рекомбинантный белок на основе одного из белков, входящих в состав кукурузы. В организме мышей, предрасположенных к болезни Альцгеймера, этот белок привел к выработке антител против MetO.

Спустя 10 месяцев мыши, получившие инъекцию, лучше справлялись с заданиями на прохождение Y-образного лабиринта, поиска платформы под водой и другими тестами памяти. В среднем, у мышей с антителами к MetO память работала на 50% лучше, чем у контрольной группы.

Вскрытие показало, что бета-амилоид и MetO накапливались в мозге "привитых" мышей. Ученые рассчитывают, что такая иммунизация "может дать возможность отсрочить или предотвратить болезнь Альцгеймера". Вводить MetO можно было бы людям 50-60 лет, а затем поддерживать эффект бустерными дозами.

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