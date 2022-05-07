О каких болезнях сигнализирует белый налет на языке

Как рассказал «Доктору Питеру» семейный врач Валентин Шишкин, белый налет на языке в небольшом объеме — это вариант нормы, отмечает эксперт. Важны оттенок, плотность налета, его обширность, то есть покрывает он весь язык, расположен на задней поверхности языка или на кончике.

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Чаще всего белый налет на языке говорит о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, появляется при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей системы, эндокринной системы, например, при сахарном диабете.

Налет на языке белого цвета с сероватым оттенком может быть характерен для воспалительных заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки.

Темный налет (даже черный) может свидетельствовать о наличии аутоиммунной патологии (болезни Крона), а также о тяжелых формах специфического язвенного колита (поражении толстого кишечника).

Желтый или коричневатый оттенок язык приобретает, если наблюдаются патологические состояния печени или, например, при сахарном диабете, когда из-за накопления большого количества сахаров изменяется структура слюны, что приводит к формированию плотного налета на языке. Но все же чаще всего белый налет на языке говорит о непорядке с верхним отделом желудочно-кишечного тракта — пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.