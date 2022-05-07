Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

О каких болезнях может сигнализировать белый налет на языке

Ivyborg.ru

Как рассказал «Доктору Питеру» семейный врач Валентин Шишкин, белый налет на языке в небольшом объеме — это вариант нормы, отмечает эксперт. Важны оттенок, плотность налета, его обширность, то есть покрывает он весь язык, расположен на задней поверхности языка или на кончике.

О каких болезнях сигнализирует белый налет на языке
Фото: unsplash.comunsplash.com

Чаще всего белый налет на языке говорит о воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, появляется при заболеваниях органов дыхания, легких, желчевыводящей системы, эндокринной системы, например, при сахарном диабете.

Налет на языке белого цвета с сероватым оттенком может быть характерен для воспалительных заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки.

Темный налет (даже черный) может свидетельствовать о наличии аутоиммунной патологии (болезни Крона), а также о тяжелых формах специфического язвенного колита (поражении толстого кишечника).

Желтый или коричневатый оттенок язык приобретает, если наблюдаются патологические состояния печени или, например, при сахарном диабете, когда из-за накопления большого количества сахаров изменяется структура слюны, что приводит к формированию плотного налета на языке. Но все же чаще всего белый налет на языке говорит о непорядке с верхним отделом желудочно-кишечного тракта — пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки.

Налет – не всегда болезнь. Если небольшой белый налет на языке характерен для конкретного человека и был у него всегда (в случае, если нет неприятного запаха, тогда это не является поводом для беспокойства. В этом случае к врачу нужно обращаться, если белый налет на языке приобретает специфический неприятный запах или начинает увеличиваться и приобретать другую окраску.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители