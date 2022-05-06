Врачи рассказали о неочевидном диагнозе

От биполярного аффективного расстройства страдает около 1,5 - 6,5% людей во всем мире, но в нашем стране о нем мало кто знает.

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К сожалению, информированность о данном заболевании все еще остается значительно ниже других психических заболеваний. В 2021 году только 47% опрошенных россиян в той или иной степени знали о данном диагнозе, а 7% были уверены в преувеличении его серьезности. Такие результаты были получены в ходе совместного исследования фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2018 и 2021 году.

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Биполярное аффективное расстройство – это психическое заболевание, которое характеризуется чередованием фаз депрессии и мании. На постановку данного диагноза в среднем уходит до 10 лет с момента дебюта заболевания , но 69% пациентов при этом проходят лечение от других психических расстройств – например, униполярной депрессии, тревожного расстройства или шизофрении.

Исследования показали, что пациенты, которые не получали эффективного лечения на протяжении двух лет, в два раза чаще совершали суицидальные попытки чем те, кто принимал необходимую терапию. Обычно, недуг диагностируется у молодых людей в возрасте 30-40 лет, очень редко заболевание выявляется позже или раньше этого возраста. Какова природа заболевания – вопрос для науки пока открытый. Существует мнение, что болезнь чаще всего передается по наследству. Кроме того, к такому диагнозу может привести дисбаланс нейромедиаторов – химических веществ, которые передают нервные импульсы в головном мозге и отвечают за наши эмоциональные реакции.

«В отличие от нормальной эмоциональности и естественных перемен настроения, связанных с жизненными ситуациями, симптомы биполярного аффективного расстройства могут привести к весьма серьезным последствиям. Они способны разрушить личные отношения, снизить качество работы или успеваемость в учебе, спровоцировать череду опасных необдуманных поступков. Чем раньше пациент обратится за помощью, тем выше вероятность правильной постановки диагноза и тем быстрее он получит лечение, способное предотвратить негативные последствия болезни»,