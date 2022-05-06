Невролог развеял миф о профилактике сколиоза у детей

Остеопат-невролог Александр Евдокимов назвал возраст, когда в теле ребенка происходит активное развитие сколиоза. Об этом сообщает издание news.ru.
По словам Евдокимова, сколиоз у ребенка может развиваться в два этапа: с семи до девяти и с 10 до 14 лет. Как правило, это происходит под влиянием «бурного роста» и нагрузок в школе. Помощь врача, добавил Евдокимов, ребенку нужна, если нарушения заметны невооруженным глазом.
«Первое, что нужно, — профилактика, физкультура, иногда лечебная, если уже в детстве деформация серьезная, массаж, остеопатия. Это то, что поможет детям на этапе первичного обращения»,
— сказал он.
Также врач развеял миф о том, что для профилактики сколиоза необходимо тренировать только спину.
«Все должно быть гармонично — и ноги, и голова, и спина, и стопы. От тренировки чего-то одного ничего не изменится. Если человек косолапит, то у него однозначно будет нарушена осанка, или если ребенок ходит на носочках»,
— привел пример он.
Если нарушение у ребенка в ногах, то проблема восходящая и влияет на весь организм выше, обратил внимание специалист.
«Если проблемы идут, например, от шейного отдела позвоночника — то весь позвоночник подстраивается под это нарушение»,
— заключил Евдокимов.