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1 час назад

Стоматолог рассказал об адаптации к зубным имплантам

Мослента

Об адаптации пациентов после установки зубных имплантов «Мосленте» рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед с опытом работы более 20 лет Илья Коробков.

Стоматолог рассказал об адаптации к зубным имплантам
Фото: мослентамослента

Многие думают, что имплант ощущается во рту как инородное тело и к этому сложно привыкнуть, отметил стоматолог. «На самом деле, именно имплант абсолютно не чувствуется. Он расположен в кости челюсти, а в ней отсутствуют нервные окончания», — пояснил врач.

Коробков отметил, что адаптироваться некоторое время пациентам приходится к коронкам, которые фиксируют на импланты. «Это связано с тем, что человек привык к отсутствию зуба. Но дискомфорта этот процесс не доставляет», — заверил специалист.

Ранее Коробков развеял миф об особом уходе за имплантами. Стоматолог отметил, что если забывать о зубной щетке и пасте, то рано или поздно это приведет к периимплантиту — воспалению тканей вокруг импланта.

Болезни и лекарства,Илья Коробков,
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