Стоматолог рассказал об адаптации к зубным имплантам

Об адаптации пациентов после установки зубных имплантов «Мосленте» рассказал челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед с опытом работы более 20 лет Илья Коробков.

Фото: мослента мослента

Многие думают, что имплант ощущается во рту как инородное тело и к этому сложно привыкнуть, отметил стоматолог. «На самом деле, именно имплант абсолютно не чувствуется. Он расположен в кости челюсти, а в ней отсутствуют нервные окончания», — пояснил врач.

Коробков отметил, что адаптироваться некоторое время пациентам приходится к коронкам, которые фиксируют на импланты. «Это связано с тем, что человек привык к отсутствию зуба. Но дискомфорта этот процесс не доставляет», — заверил специалист.