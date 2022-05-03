Врач объяснил, почему весной болит поясница

В переходное время года, характерное резкими перепадами температуры, многие испытывают стреляющие боли в спине - в поясничном или грудном отделе позвоночника. Мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал, с чем это связано, в интервью радио Sputnik.

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Именно изменения погоды, от холода к жаре, от дождя к солнцу вызывают воспаления в мышечных отделах спины. Перепады температуры вызывают рефлекторные сокращения мышц и связок, их болезненные спазмы. Человек ощущает это как "где-то стрельнуло в спине". При воспалении возникают отеки и боль.

Провоцируют такое развитие события прежде всего дачные работы. Люди, всю зиму провалявшиеся на диване или просидевшие за компьютером, резко начинают работать на своих участках, особенно в майские праздники, чтобы все успеть сделать за время выходных. Естественно, они надрывают непривычные к таким движениям связки и суставы, в итоге обостряются болезни позвоночника — остеохондроз, досопатия, радикулиты и прочее — начинает болеть спина и поясница.

Такие нагрузки очень вредны, предупреждает доктор. Особенно усугубляется процесс при довольно частых "ветерках" при работе на свежем воздухе: достаточно пропотеть и "продуть" — как ломота в спине обеспечены.

Он рекомендует правильно одеваться, обязательно в хлопчатобумажное белье, которое хорошо впитывает пот. И не надрываться на самих сотках, правильно держать спину, правильно поднимать тяжести, хорошенько разогреться — сделать гимнастику — перед тем, как браться за лопату.

Если уже боль настигла, поможет применение противовоспалительных мазей, а также пластырей, содержащих анестетики. "Если лечить, то все пройдет через день, если не лечить - через неделю. Однако если ничего не делать, болевой синдром может стать хроническим", — отметил доктор.