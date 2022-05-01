Какое заболевание возникает из-за алкоголя в умеренных дозах

Давно известно, к каким последствиям может привести длительное злоупотребление алкоголем. Однако вредно спиртное и в умеренном количестве.

При длительном употреблении, даже в умеренных дозах, может возникнуть периферическая невропатия. Это состояние часто развивается также при диабете, недостатке питательных веществ.

По словам невролога доктора Шаррукха Маллика, алкоголь человеческий организм воспринимает как яд. 80 процентов при этом перерабатываются в печени, остальные же 20 процентов влияют на нервную систему. Чаще всего симптомы этого состояния развиваются постепенно.

У многих периферическая невропатия возникает, если они употребляют алкоголь в течение многих лет (например, нескольких десятков). Причем даже в умеренном количестве. В результате повреждаются периферические нервы. Именно так воздействует на организм этанол.

Повреждение нервов можно заметить по нескольким признакам. Обычно сначала человек чувствует онемение пальцев ног или их покалывание. Далее это переходит на стопы, затем - на голени. Правда, эти симптомы не так часто встречаются у пациентов с периферической невропатией из-за алкоголя.