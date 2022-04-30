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18 минут назад

7 отличий между болезнью Альцгеймера и забывчивостью

Волгоградская правда

Турецкая газета Sözcü перечислила 7 главных отличий между болезнью Альцгеймера и забывчивостью.

7 отличий между болезнью Альцгеймера и забывчивостью
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Специалисты подчеркивают, что забывчивость может являться предвестником болезни Альцгеймера, но это не всегда так.

Доктор Дерья Улудюз назвала факторы, которые могут провоцировать забывчивость.

Среди них оказались отдельные лекарственные препараты, депрессия, употребление спиртного, проблемы со сном, возраст, стресс и состояния, которые влияют на кровоток головного мозга. К ним относятся диабет, высокое давление и уровень холестерина.

Болезни и лекарства,
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