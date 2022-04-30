7 отличий между болезнью Альцгеймера и забывчивостью

Турецкая газета Sözcü перечислила 7 главных отличий между болезнью Альцгеймера и забывчивостью.
Специалисты подчеркивают, что забывчивость может являться предвестником болезни Альцгеймера, но это не всегда так.
Доктор Дерья Улудюз назвала факторы, которые могут провоцировать забывчивость.
Среди них оказались отдельные лекарственные препараты, депрессия, употребление спиртного, проблемы со сном, возраст, стресс и состояния, которые влияют на кровоток головного мозга. К ним относятся диабет, высокое давление и уровень холестерина.