Признаки высокого холестерина, которые видно на коже

Холестерин — важный строительный материал в организме, идущий на постройку клеток, гормонов, нервной ткани. Две трети холестерина образуется в организме, одна треть поступает с продуктами питания. Если уровень это вещества превышен, то могут начаться проблемы со здоровьем, высокий холестерин грозит серьезными болезнями сердечно-сосудистой системы. Подробности читайте в нашей новости.

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По данным кардиолога Кунала Кармали из Северо-западной мемориальной больницы в Чикаго, когда уровень холестерина повышен, организм начинает подавать тревожные сигналы. Например, кожа становится чересчур гладкой, как будто немного натянутой.

Специалист отмечает, что признаки могут появляться как по отдельности, так и в комплексе.К ним могут добавиться еще и некоторые неприятные ощущения: ломота в теле, спазмы в икроножных мышцах, сообщает Daily Express.

Ранее «Летидор» писал о том, что российский врач назвал тревожный признак высокого уровня холестерина.