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2 часа назад

Отоларинголог развеял миф о пользе капель от ринита

Lenta.ru

Отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев развеял популярный миф о пользе капель от ринита. По его словам, сосудосуживающие капли, которые продаются в российских аптеках, не лечат ринит, а лишь снимают симптомы воспаления слизистой оболочки носа. Его слова приводит News.ru.

Отоларинголог развеял миф о пользе капель от ринита
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист заявил, что после применения таких капель нос пациента задышит лишь на короткое время. Зайцев отметил, что адреналин перестает выбрасываться в носовую раковину, в кровь он поступает, но «в точку ринита не попадет».

«Соответственно, человек должен брызгать больше капель и, желая себе помочь, на самом деле загоняет уже в нетерпимые условия. Ринит развивается все сильнее», — предупредил он.

По словам Зайцева, при проблемах с носом или дыханием через нос лучше обратиться сразу к специалисту и не заниматься самолечением. Врач сможет определить, как помочь больному и вылечить его от ринита.

Ранее педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии на животных. По словам специалиста, признаки аллергии на животных схожи с поллинозом — аллергической реакцией на пыльцу растений.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,Первый канал,
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