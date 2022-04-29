Малышева дала россиянам советы по поддержанию иммунитета

Советы по поддержанию иммунитета дали россиянам доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в эфире программы «Жить здорово!», доступном на сайте «Перового канала».
По их словам, в первую очередь для борьбы с простудами организму нужен витамин Д, обладающий колоссальным иммуностимулирующим эффектом. Для восполнения его запасов эксперты порекомендовали употреблять в пищу печень трески.
На восстановление организма при болезнях также влияет гормон окситоцин, который вырабатывается от положительных эмоций. Для выработки гормона врачи посоветовали обниматься с близкими.
Основой для поддержания иммунитета ведущие назвали здоровый сон.
«Сон с 11 вечера до трех ночи — это то время, когда наши иммунные клетки восстанавливаются и готовы к работе в следующий день, потому что они будут препятствовать огромному количеству бактерий»,
— объяснил коллега Малышевой Андрей Продеус.
Телеврачи рекомендовали также заниматься спортом и употреблять в пищу сыр. Он содержит белок казеин, который стимулирует иммунитет слизистых оболочек.