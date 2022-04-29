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1 час назад

Елена Малышева дала россиянам советы по поддержанию иммунитета

Мослентаиещё 2

Советы по поддержанию иммунитета дали россиянам доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в эфире программы «Жить здорово!», доступном на сайте «Перового канала».

Малышева дала россиянам советы по поддержанию иммунитета
Фото: МослентаМослента

По их словам, в первую очередь для борьбы с простудами организму нужен витамин Д, обладающий колоссальным иммуностимулирующим эффектом. Для восполнения его запасов эксперты порекомендовали употреблять в пищу печень трески.

На восстановление организма при болезнях также влияет гормон окситоцин, который вырабатывается от положительных эмоций. Для выработки гормона врачи посоветовали обниматься с близкими.

Основой для поддержания иммунитета ведущие назвали здоровый сон.

«Сон с 11 вечера до трех ночи — это то время, когда наши иммунные клетки восстанавливаются и готовы к работе в следующий день, потому что они будут препятствовать огромному количеству бактерий»,

— объяснил коллега Малышевой Андрей Продеус.

Телеврачи рекомендовали также заниматься спортом и употреблять в пищу сыр. Он содержит белок казеин, который стимулирует иммунитет слизистых оболочек.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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