Россиянам назвали доступный каждому способ отсрочить наступление слабоумия

Медсестра и специалист по уходу за пожилыми людьми Ольга Котельникова отметила, что с возрастом все больше людей начинают опасаться появления таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Она рассказала россиянам о позитивном влиянии домашних дел на здоровье и отметила, что занятые чем-то пенсионеры стареют медленнее, говорится в статье на сайте «АиФ».

«Из повседневной практики мы знаем, что даже небольшие физические нагрузки сдерживают естественное старение, поскольку регулируется работа сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов дыхания, тренируются память, внимание», — объяснила медсестра. Она отметила, что нетрудные дела и легкая разминка могут отсрочить наступление старческого слабоумия.

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Если пожилой человек не может заниматься физическими упражнениями, например, скандинавской ходьбой, активность должна быть посильной, добавила специалист. Хорошим способом для профилактики старения и нарушения когнитивных функций она назвала выполнение простых домашних дел, доступных каждому.

Котельникова напоминает: как бы человек ни любил своего пожилого родственника, не стоит делать за него все. То, что человек в силах выполнять сам, он должен делать сам. Она подчеркнула, что для хорошей ориентации старого человека в пространстве важно поддерживать порядок, чтобы у каждой вещи было свое место. Необходимо соблюдать и режим дня.

Специалист по уходу за пожилыми людьми отмечает, что даже людям преклонного возраста можно доверить такие нехитрые дела, как помощь в приготовлении еды, накрывание стола, подметание пола, протирание пыли и сортировку постиранного белья. Во время уборки с пылесосом задействовано множество мышц, добавляет Котельникова, также это полезно для стабильной работы сердечно-сосудистой системы.

«Позитивно сказывается на состоянии человека и работа, выполняемая пальцами. За счет простых действий улучшаются умственная деятельность и память, — резюмировала Ольга Котельникова. — Не стоит игнорировать повседневные активности. Они помогают дольше сохранять ясность ума и когнитивное здоровье».