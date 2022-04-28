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1 час назад

Между грязными кондиционерами и болезнями легких обнаружили связь

Inc-News

Работающие неочищенные кондиционеры в наших домах и офисах могут стать причиной ряда легочных и лор-заболеваний.

Выявлена связь между грязными кондиционерами и болезнями легких
Фото: Inc-NewsInc-News

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил россиян о невидимой глазу опасности грязных кондиционеров. По словам специалиста, отсутствие ухода за этой техникой помогает приживаться там микро-клещам, которых при включении кондиционера выдувает наружу – в том числе, на находящихся рядом людей.

Микроклещ попадает в полость носа человека и оседает на задней стенке глотки. Это снижает иммунную систему и со временем может провоцировать такие недуги, как пневмония, трахеит, бронхит, вспышка бронхиальная астма или хроническая бронхит, тонзилофарингит, фаренголарингит и затяжной риносинусит.

Медик рекомендует время от времени тщательно очищать внутренний блок кондиционера, напомнив о том, что многие люди после его монтажа вообще забывают о том, что ему, как и любой технике, нужен какой-то уход. Итогом пренебрежительного отношения к кондиционеру могут стать серьезные проблемы со здоровьем.

Болезни и лекарства,Владимир Зайцев,
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