Выявлена связь между грязными кондиционерами и болезнями легких

Работающие неочищенные кондиционеры в наших домах и офисах могут стать причиной ряда легочных и лор-заболеваний.
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев предупредил россиян о невидимой глазу опасности грязных кондиционеров. По словам специалиста, отсутствие ухода за этой техникой помогает приживаться там микро-клещам, которых при включении кондиционера выдувает наружу – в том числе, на находящихся рядом людей.
Микроклещ попадает в полость носа человека и оседает на задней стенке глотки. Это снижает иммунную систему и со временем может провоцировать такие недуги, как пневмония, трахеит, бронхит, вспышка бронхиальная астма или хроническая бронхит, тонзилофарингит, фаренголарингит и затяжной риносинусит.
Медик рекомендует время от времени тщательно очищать внутренний блок кондиционера, напомнив о том, что многие люди после его монтажа вообще забывают о том, что ему, как и любой технике, нужен какой-то уход. Итогом пренебрежительного отношения к кондиционеру могут стать серьезные проблемы со здоровьем.